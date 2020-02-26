Родные сестры принцессы Дианы. Кто они и чем занимаются

Новости Великобритании. Джон Спенсер и Фрэнсис Рут Рош были родителями четверых детей – трех девочек и мальчика. Родители всегда мечтали устроить жизнь своих дочерей и выдать их замуж за представителей знатного семейства. Одной из дочерей пары – Диане – было суждено стать невесткой королевы Елизаветы II и матерью двух принцев-наследников. А как сложилась судьба еще двух сестер принцессы Дианы и чем они сейчас занимаются? Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны (читать далее).

Сестры Спенсер и принц Чарльз прибыли после смертельного ДТП в Париж. Старшая сестра – слева, средняя – в центре

Старшая из дочерей Спенсеров – Сара. Она родилась в 1955 году. Окружающие признавались, что она была самой общительной и обаятельной из всех детей пары. В подростковом возрасте девушка страдала анорексией. В 22 года Сара начала встречаться с сыном королевы – Чарльзом. У пары вспыхнул роман – поговаривали, что все дело шло к свадьбе, но Сара сама разрушила эти отношения. Девушка во время интервью заявила, что ей все равно, за кого выйти замуж – за принца или мусорщика – главное, чтобы была любовь.

Правда, принц Чарльз не обрадовался такому сравнению и закончил эти отношения. Перед расставанием он сказал экс-возлюбленной следующее: «Вы только что сделали нечто невообразимо глупое». Вскоре Чарльз начал встречаться с младшей из сестер – Дианой. Сара признавалась, что не против такого союза и даже рада за сестру.

Сама же Сара вскоре вышла замуж за Нила Маккоркодейла. Пара уже 40 лет вместе. Они являются родителями трех детей – двух дочек и сына. Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств Средняя из сестер – Джейн – родилась в 1957 году. В детстве она была неразлучна со своей старшей сестрой. Девочка отлично училась в школе-интернате и была самой одаренной из всех детей Спенсеров.

В 21 год Джейн вышла замуж за Роберта Феллоуза. Ее муж в будущем станет личным секретарем королевы. В 1999 году супруг Джейн получил звание пожизненного пэра в качестве барона Феллоуза и был посвящен в рыцари. У пары родились трое детей – две дочери и сын. Джейн оказалась единственной из сестер и братьев принцессы Дианы, которые не давали интервью о ней после ее развода с Чарльзом и смерти. Хотя средняя сестра оказалась в весьма неудобной ситуации – ее младшая сестра разводится с королевским наследником и становится изгоем при дворе, а ее супруг – приближенный к королеве человек. Джейн предпочла уйти в сторону и воздержаться от комментариев.