Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей

11 мая состоялось открытие 69-ого Международного Каннского кинофестиваля. На десять дней Лазурный берег окунется в атмосферу праздника и торжества кино, а уже 22 мая станут известны имена триумфаторов. Пропустить это событие не может ни один уважающий себя любитель кино – в Каннах уже собрались десятки актеров, режиссеров, продюсеров и сотни журналистов. Давайте тоже не будем оставаться в стороне от этого праздника, и посмотрим на самые яркие и запоминающиеся моменты первого дня фестиваля.

Какой же кинофестиваль без звездного жюри? Судьи во главе с Джорджем Миллером предстали перед гостями фестиваля еще утром.