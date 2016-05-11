Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей
11 мая состоялось открытие 69-ого Международного Каннского кинофестиваля. На десять дней Лазурный берег окунется в атмосферу праздника и торжества кино, а уже 22 мая станут известны имена триумфаторов. Пропустить это событие не может ни один уважающий себя любитель кино – в Каннах уже собрались десятки актеров, режиссеров, продюсеров и сотни журналистов. Давайте тоже не будем оставаться в стороне от этого праздника, и посмотрим на самые яркие и запоминающиеся моменты первого дня фестиваля.
Какой же кинофестиваль без звездного жюри? Судьи во главе с Джорджем Миллером предстали перед гостями фестиваля еще утром.
Жюри: Арно Деплешен, Кирстен Данст, Ласло Немеш, Ванесса Паради, Дональд Сазерленд, Джордж Миллер, Катаюн Шихаби, Мадс Миккельсен, Валерия Голино
Председатель жюри Джордж Миллер
Фильмом-открытием стала лента Вуди Аллена «Светское общество». Картину тепло приняли критики и первые зрители.
Вуди Аллен и актеры фильма «Светское общество» Кори Столл, Джесси Айзенберг, Блейк Лайвли и Кристен Стюарт
Кристен Стюарт покорила гостей фестиваля своими образами, а модные критики единодушно присвоили ей звание самой стильной в день открытия
В день открытия состоялись фотоколлы комедии «Славные парни» и анимационного фильма «Тролли».
Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик на фотоколле мультфильма «Тролли»
Рассел Кроу и Райан Гослинг на фотоколле фильма «Славные парни»
Красная дорожка:
Джессика Честейн и Винсент Линдон
Виктория Боня
Закончился первый день фестиваля поздно вечером официальным открытием. Самым ярким событием которого стал жаркий поцелуй ведущего шоу Лорана Лаффита с Катрин Денев.