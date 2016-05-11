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Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей

11 мая 2016 22:36
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11 мая состоялось открытие 69-ого Международного Каннского кинофестиваля. На десять дней Лазурный берег окунется в атмосферу праздника и торжества кино, а уже 22 мая станут известны имена триумфаторов. Пропустить это событие не может ни один уважающий себя любитель кино – в Каннах уже собрались десятки актеров, режиссеров, продюсеров и сотни журналистов. Давайте тоже не будем оставаться в стороне от этого праздника, и посмотрим на самые яркие и запоминающиеся моменты первого дня фестиваля.

Какой же кинофестиваль без звездного жюри? Судьи во главе с Джорджем Миллером предстали перед гостями фестиваля еще утром.

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-1

Жюри: Арно Деплешен, Кирстен Данст, Ласло Немеш, Ванесса Паради, Дональд Сазерленд, Джордж Миллер, Катаюн Шихаби, Мадс Миккельсен, Валерия Голино

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-4

Председатель жюри Джордж Миллер

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-7

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-9

Кирстен Данст

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-12

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-14

Ванесса Паради

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-17

Мадс Миккельсен

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-20

Дональд Сазерленд

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-23

Фильмом-открытием стала лента Вуди Аллена «Светское общество». Картину тепло приняли критики и первые зрители.

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-26

Вуди Аллен и актеры фильма «Светское общество» Кори Столл, Джесси Айзенберг, Блейк Лайвли и Кристен Стюарт

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-29

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-31

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-33

Кристен Стюарт покорила гостей фестиваля своими образами, а модные критики единодушно присвоили ей звание самой стильной в день открытия

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-36

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-38

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-40

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-42

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-44

В день открытия состоялись фотоколлы комедии «Славные парни» и анимационного фильма «Тролли».

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-47

Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик на фотоколле мультфильма «Тролли»

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-50

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-52

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-54

Рассел Кроу и Райан Гослинг на фотоколле фильма «Славные парни»

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-57

Красная дорожка:

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-60

Джулиана Мур

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-63

Сьюзан Сарандон

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-66

Наоми Уоттс

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-69

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-71

Блейк Лайвли

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-74

Джастин Тимберлейк

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-77

Анна Кендрик

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-80

Ева Лангория

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-83

Виктория Бэкхэм

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-86

Джессика Честейн и Винсент Линдон

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-89

Мелита Тоскан дю Плантье

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-92

Арвия Харгет

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-95

Бьянка Болти

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-98

Селин Саллетт

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-101

Хофит Голан

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-104

Таня Догилева

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-107

Виктория Боня

Закончился первый день фестиваля поздно вечером официальным открытием. Самым ярким событием которого стал жаркий поцелуй ведущего шоу Лорана Лаффита с Катрин Денев.

Канны-2016: открытие фестиваля и лучшие наряды знаменитостей-110

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