Туризм и отдых: 5 шагов к успешной акклиматизации

Лето – самая активная пора отпусков. Большинство из нас старается провести эти долгожданные несколько недель на пляжах тёплых южных стран и привезти с собой багаж приятных воспоминаний и впечатлений. Чтобы это было действительно так, следует знать несколько правил, которые помогут вам перестроить свой организм на другой режим, или акклиматизироваться.

Акклиматизация — приспособление организма к новым условиям существования после территориального, искусственного или естественного перемещения.

1. За 7-10 дней до поездки начните принимать средства для повышения иммунитета. Так вы сможете повысить стрессоустойчивость организма. По приезде также рекомендуется принимать таблетку аспирина на ночь первые 3-4 дня.

2. За 3-4 дня следует начать перестраивать свой режим под часовой пояс места, в которое вы собираетесь ехать. К примеру, если ваш отпуск пройдёт в Таиланде, стоит начать укладываться спать и вставать на 4 часа раньше. Также следует уменьшить физическую активность в общем, но при этом добавить утренние зарядки. Кроме того, если вы едете в страну с жарким климатом, стоит начать принимать солнечные ванны. Это позволит избежать тепловых ударов и перегреваний сразу после переезда.

3. Носите только светлую одежду из натуральных тканей. Благодаря этому ваше тело не будет накапливать тепло и, соответственно, будет быстрее переходить в нормальные температурные режимы. Стоит не забывать о головных уборах и средствах, снижающих солнечное воздействие на вашу кожу.

4. Возьмите с собой минимальный запас еды на первые 3-4 дня вашего отпуска и не переходите полностью на продукты, являющиеся экзотическими для обычной вашей жизни. Соблюдая это правило, вы убережёте себя от кишечных болезней и, как следствие, потери нескольких дней на восстановление. Также не перегружайте свой рацион мясом и хлебобулочными изделиями. Растяните получение новых впечатлений от пищи на весь отпуск! По возможности, каждый приём тяжёлой пищи должен сопровождаться приёмом фермента («Панкреатин», «Мезим» и т.п.).

5. Никакого алкоголя в период адаптации! Он только замедляет процесс и ухудшает симптомы, которые его сопровождают. Обычную воду пить стоит только бутилированную, потому что местная водопроводная сырая вода может вызвать пищевое отравление.

Автор: Никита Авраменко