70-летняя жительница Индии в первый раз стала мамой, отцу ребенка – 79

Новости Индии. Далджиндер Каур прожила в браке со своим супругом 46 лет. Они давно отчаялись завести детей. Однако, узнав о возможности искусственного оплодотворения, решили попытать счастья и не прогадали.



Малыш появился на свет еще 19 апреля, однако широкой общественности этот невероятный случай стал известен только сейчас. Мальчик родился весом в 2 кг. Ребенок абсолютно здоров. Его назвали Армаан.

Новоиспеченная мама говорит, что не считает себя слишком старой для материнства.

По словам женщины и ее 79-летнего мужа, в свое время они наслушались насмешек в свой адрес. Знакомые не одно десятилетие называли их бесплодие божьей карой за проступки и не упускали возможности при каждом удобном случае напоминать об этом.

Далджиндер Каур:

Бог услышал наши молитвы. Теперь я чувствую, что моя жизнь полноценна. Я полна энергии. Мой муж тоже очень заботлив, он помогает мне всем, чем может.

Новоиспеченные родители не переживают по поводу того, что не успеют вырастить мальчика и поставить его на ноги. «Бог всемогущ и вездесущ, он позаботится обо всем», – уверен отец.



Как отмечают местные издания, это далеко не первый случай в Индии, когда женщина рожает в позднем возрасте. Так, в 2008 году впервые стала матерью 72-летняя женщина.

Напомним, месяц назад мир потрясла история жительницы Великобритании.

В 55 лет женщина родила тройню. Шэрон Каттс совсем не смущает то, что ее называют самой пожилой матерью тройняшек в Соединенном Королевстве. Здесь подробнее.