«Теперь мы готовы говорить об этом открыто»: Рита Дакота и Влад Соколовский скоро станут родителями

Источник фото: instagram.com/ritadakota/ Слухи и домыслы о том, что в этой семье скоро произойдет радостное событие, появились весной.

Рита Дакота (запись в Instagram):

Когда больше не скрывается. Я, правда, сделала все, что смогла. Попозже напишу отдельный пост на тему «333 оригинальных способа не запалиться», а пока впервые разрешаю официально поздравлять всех кто «так и знал». Спасибо нашему чудесному другу семьи Вадиму Вернику за поддержку и любовь, а еще за честность и умение хранить секреты.

Влад Соколовский (запись в Instagram):

Теперь мы готовы говорить об этом открыто. Ликуйте те, что «так и знал» и удивляйтесь те, кто даже не думал, что такое возможно.