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«Теперь мы готовы говорить об этом открыто»: Рита Дакота и Влад Соколовский скоро станут родителями

01 июня 2017 17:59
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Рита Дакота и Влад Соколовский впервые станут родителями. На днях семья музыкантов дала большое интервью главному редактору журнала ОК!, в котором рассказала о грядущем событии.

«Теперь мы готовы говорить об этом открыто»: Рита Дакота и Влад Соколовский скоро станут родителями-1


Источник фото: instagram.com/ritadakota/

Слухи и домыслы о том, что в этой семье скоро произойдет радостное событие, появились весной.

Рита Дакота (запись в Instagram):
Когда больше не скрывается. Я, правда, сделала все, что смогла. Попозже напишу отдельный пост на тему «333 оригинальных способа не запалиться», а пока впервые разрешаю официально поздравлять всех кто «так и знал». Спасибо нашему чудесному другу семьи Вадиму Вернику за поддержку и любовь, а еще за честность и умение хранить секреты.  

Влад Соколовский (запись в Instagram):
Теперь мы готовы говорить об этом открыто. Ликуйте те, что «так и знал» и удивляйтесь те, кто даже не думал, что такое возможно.

«Теперь мы готовы говорить об этом открыто»: Рита Дакота и Влад Соколовский скоро станут родителями-4


Источник фото: instagram.com/ritadakota/

В интервью Влад Соколовский отметил, что все радостные события в их семье происходят на Бали. В первый приезд на остров Влад сделал Рите предложение, во второй раз они приехали уже в статусе мужа и жены, после третьего путешествия узнали о беременности Риты. В следующем году семья намерена отправиться в путешествие уже с малышом.

«Теперь мы готовы говорить об этом открыто»: Рита Дакота и Влад Соколовский скоро станут родителями-7


Источник фото: instagram.com/ritadakota/

Они познакомились на популярном проекте «Фабрика звезд». После «Фабрики» их пути разошлись. Через несколько лет Влад и Рита встретились на одной из вечеринок и больше не расставались.
Летом 2015-го узаконили отношения.

# Фотофакт # калейдоскоп # Дети и родители # Влад Соколовский # Рита Дакота

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