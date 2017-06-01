«Теперь мы готовы говорить об этом открыто»: Рита Дакота и Влад Соколовский скоро станут родителями

Рита Дакота и Влад Соколовский впервые станут родителями. На днях семья музыкантов дала большое интервью главному редактору журнала ОК!, в котором рассказала о грядущем событии.
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые станут родителями. На днях семья музыкантов дала большое интервью главному редактору журнала ОК!, в котором рассказала о грядущем событии.
Источник фото: instagram.com/ritadakota/
Слухи и домыслы о том, что в этой семье скоро произойдет радостное событие, появились весной.
Рита Дакота (запись в Instagram):
Когда больше не скрывается. Я, правда, сделала все, что смогла. Попозже напишу отдельный пост на тему «333 оригинальных способа не запалиться», а пока впервые разрешаю официально поздравлять всех кто «так и знал». Спасибо нашему чудесному другу семьи Вадиму Вернику за поддержку и любовь, а еще за честность и умение хранить секреты.
Влад Соколовский (запись в Instagram):
Теперь мы готовы говорить об этом открыто. Ликуйте те, что «так и знал» и удивляйтесь те, кто даже не думал, что такое возможно.
Источник фото: instagram.com/ritadakota/
В интервью Влад Соколовский отметил, что все радостные события в их семье происходят на Бали. В первый приезд на остров Влад сделал Рите предложение, во второй раз они приехали уже в статусе мужа и жены, после третьего путешествия узнали о беременности Риты. В следующем году семья намерена отправиться в путешествие уже с малышом.
Источник фото: instagram.com/ritadakota/
Они познакомились на популярном проекте «Фабрика звезд». После «Фабрики» их пути разошлись. Через несколько лет Влад и Рита встретились на одной из вечеринок и больше не расставались.
Летом 2015-го узаконили отношения.