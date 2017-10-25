Прямой эфир

Андрей Караченцов рассказал о состоянии отца после обнаружения онкологии

25 октября 2017 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Сын Николая Караченцова рассказал о состоянии здоровья отца и о том, что лечить известного актера планируют в России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Караченцова, семья верит в благоприятный исход лечения.

В начале октября супруга актера сообщила, что у Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль в легком (подробности здесь).

По словам сына Караченцова, все не так запущено и плохо. Родные настроены бороться. Лечение еще не начато, но за границу актера не планируют увозить.

«Мы доверяем нашей медицине и будем лечиться в России», – отметил Андрей Караченцов.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Николай Караченцов

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-президент США Джордж Буш-старший извинился после обвинений в сексуальных домогательствах
25 октября 2017 07:45

Экс-президент США Джордж Буш-старший извинился после обвинений в сексуальных домогательствах

Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов
24 октября 2017 15:44

Потап и Настя уходят со сцены: комментарий артистов

Семен Альтов рассказал о состоянии здоровья сатирика Михаила Задорнова
24 октября 2017 11:47

Семен Альтов рассказал о состоянии здоровья сатирика Михаила Задорнова