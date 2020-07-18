Резкая смена имиджа Натальи Подольской шокировала поклонников

Новости России. Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками новым снимком. И эта фотография вызвала у фанатов смешанные чувства.

Пользователи соцсети пошутили, что без рыжих волос исполнительницу сложно узнать. Также многие комментаторы сошлись во мнении, что на самом деле Подольская не стриглась, а просто воспользовалась «накладной лысиной».