Прямой эфир

Резкая смена имиджа Натальи Подольской шокировала поклонников

18 июля 2020 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками новым снимком. И эта фотография вызвала у фанатов смешанные чувства.

«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» – написала артистка.

Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми

Резкая смена имиджа Натальи Подольской шокировала поклонников -1

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya 

Пользователи соцсети пошутили, что без рыжих волос исполнительницу сложно узнать. Также многие комментаторы сошлись во мнении, что на самом деле Подольская не стриглась, а просто воспользовалась «накладной лысиной».

Кстати, недавно мы рассказывали про знаменитостей, у которых настоящие рыжие волосы. В их числе и Бенедикт Камбербэтч – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Наталья Подольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные нашли на дне океана таракана. И вы точно не захотите познакомиться с ним поближе
18 июля 2020 07:22

Учёные нашли на дне океана таракана. И вы точно не захотите познакомиться с ним поближе

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей
17 июля 2020 13:51

Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
17 июля 2020 12:39

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости