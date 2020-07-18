Резкая смена имиджа Натальи Подольской шокировала поклонников

Новости России. Певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками новым снимком. И эта фотография вызвала у фанатов смешанные чувства.
«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» – написала артистка.
Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Пользователи соцсети пошутили, что без рыжих волос исполнительницу сложно узнать. Также многие комментаторы сошлись во мнении, что на самом деле Подольская не стриглась, а просто воспользовалась «накладной лысиной».
Кстати, недавно мы рассказывали про знаменитостей, у которых настоящие рыжие волосы. В их числе и Бенедикт Камбербэтч – здесь подробнее.