Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости

Мы с детства видим наших родителей, поэтому нам кажется, что они не менялись со времён нашего появления на свет. Но когда мама и папа внезапно выходят на пенсию, становится очевидно, сколько времени прошло.

То же самое касается и актёров. Поскольку они постоянно снимаются в фильмах, мы не замечаем, как медленно, но верно эти люди становятся старше. А если уж сравнить артистов с теми, какими они были на заре своей карьеры или ещё раньше, то разница просто бросается в глаза.

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Евгений Леонов