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Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости

17 июля 2020 12:39
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Мы с детства видим наших родителей, поэтому нам кажется, что они не менялись со времён нашего появления на свет. Но когда мама и папа внезапно выходят на пенсию, становится очевидно, сколько времени прошло.

То же самое касается и актёров. Поскольку они постоянно снимаются в фильмах, мы не замечаем, как медленно, но верно эти люди становятся старше. А если уж сравнить артистов с теми, какими они были на заре своей карьеры или ещё раньше, то разница просто бросается в глаза.  

Сможете узнать их в юности? Показываем актрис, которые играют роли милых бабушек

Евгений Леонов

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости -1

Фото: instagram.com/kino.cccp и instagram.com/retro_world_best

Татьяна Васильева

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости -4

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/rossiiskie_znamenitosti

Лия Ахеджакова

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости -7

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/zvezda_teatrala

Наталья Гундарева

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости -10

Фото: instagram.com/like_wine_ и Кино-театр.ру

Елена Валюшкина

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости -13

Фото: кадр из фильма «Формула любви» и instagram.com/elena_valushkina

Алексей Серебряков

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости -16

Фото: Кино-театр.ру / коллекция Владимира Молчанова и instagram.com/alexey_serebryakov_fan

Олег Табаков

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости -19

Фото: кадр из фильма «Испытательный срок» и instagram.com/my_tabakov

Кстати, ранее мы заинтересовались, как выглядели в молодости популярные ведущие. Фотографии юных Шепелева, Собчак, Гузеевой и других смотрите здесь.   

# Звезды # калейдоскоп # Евгений Леонов # Татьяна Васильева # Лия Ахеджакова # Алексей Серебряков # Олег Табаков # Фотофакт

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