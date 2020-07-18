Учёные нашли на дне океана таракана. И вы точно не захотите познакомиться с ним поближе

В 2018 году сингапурские учёные занимались глубоководной съемкой у побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия). В ходе исследования был обнаружен второй по величине вид изоподов, который внешне похож на огромного таракана.

Фото: LKCNHM

Как сообщает Daily Mail, экспедиция продолжалась две недели. За это время учёные собрали 12 тысяч глубоководных обитателей. Большая часть исследований проводилась на глубине 800 метров, а самый глубокий образец был взят в 2,1 км от поверхности океана.

Фото: LKCNHM

Всего было обнаружено 12 новых видов, в их числе – Bathynomus raksasa. Этот «морской таракан» обитает на дне океана и питается останками умерших животных. В длину этот изопод достигает 50 сантиметров.

Фото: Sidabalok et al. / ZooKeys