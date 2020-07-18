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Учёные нашли на дне океана таракана. И вы точно не захотите познакомиться с ним поближе

18 июля 2020 07:22
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В 2018 году сингапурские учёные занимались глубоководной съемкой у побережья Бантена (Западная Ява, Индонезия). В ходе исследования был обнаружен второй по величине вид изоподов, который внешне похож на огромного таракана.

Учёные нашли на дне океана таракана. И вы точно не захотите познакомиться с ним поближе-1

Фото: LKCNHM 

Как сообщает Daily Mail, экспедиция продолжалась две недели. За это время учёные собрали 12 тысяч глубоководных обитателей. Большая часть исследований проводилась на глубине 800 метров, а самый глубокий образец был взят в 2,1 км от поверхности океана.

Учёные нашли на дне океана таракана. И вы точно не захотите познакомиться с ним поближе-4

Фото: LKCNHM 

Всего было обнаружено 12 новых видов, в их числе – Bathynomus raksasa. Этот «морской таракан» обитает на дне океана и питается останками умерших животных. В длину этот изопод достигает 50 сантиметров.

Учёные нашли на дне океана таракана. И вы точно не захотите познакомиться с ним поближе-7

Фото: Sidabalok et al. / ZooKeys

Своим крупным размером представитель океанической фауны обязан низким температурам и отсутствию хищников.

Кстати, ранее мы рассказывали про самую маленькую муху. Её назвали в честь Арнольда Шварценеггера – подробнее здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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