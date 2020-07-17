Не хотел кота. Девять примеров, когда пушистые создания растопили сердца людей

Что мы знаем о человеческой натуре? Иногда мы отказываемся от чего-либо, даже не желая попробовать. И объяснения этому нет. Однако порой жизнь, семья или друзья оказываются слишком настойчивыми, чтобы можно было отказаться.

Есть люди, которые не хотят заводить себе кота. И всё бы хорошо, но кот может появиться в доме сам. Или домашнего любимца хотят другие домочадцы, в результате чего приходится смириться с неизбежностью.

На Reddit есть целое сообщество людей, которые рассказывают о случаях, когда у человека, не хотевшего питомца, всё-таки появляется кот или пёс. И вот что происходит дальше.

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это