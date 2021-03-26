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Ребёнок несколько недель не может попасть в школу из-за учителей. Им не нравится обувь ученика

26 марта 2021 09:06
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Школьник столкнулся, вероятно, с одним из самых необычных причин пропуска занятий. Ведь на уроки его не пускают сами учителя. 

Как сообщает Gloucestershire Live, 12-летний Вацлав Каради из британского города Глостер вот уже несколько недель не может нормально ходить на школьные занятия. Начиная с 9 марта, преподаватели заявляют, что у Вацлава неподходящая обувь. 

Ребёнок несколько недель не может попасть в школу из-за учителей. Им не нравится обувь ученика -1

Фото: Denisa Caradyova

Педагоги не стали выставлять школьника за порог учебного заведения и предоставили ему выбор: либо женская обувь, либо мужская, но на два размера больше. Разумеется, Каради выбрал мужскую и ведь день ходил на уроки, шаркая туфлями. 

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Когда мальчик вернулся домой и рассказал об этом родителям, женщина немедленно вручила мужу деньги и отправила его с сыном в супермаркет за новой парой обуви. Мама Вацлава сильно злилась, поскольку считает, что из-за неподходящей обуви её ребёнок мог легко споткнуться, упасть и получить травму. 

Ребёнок несколько недель не может попасть в школу из-за учителей. Им не нравится обувь ученика -4

Фото: BPM 

На следующий день ситуация повторилась. Новая обувь тоже оказалась «не такой». Однако одна из учительниц прислала несколько фотографий туфель, в которых можно приходить на уроки, и сообщила, где такие можно купить. Родители пошли с Вацлавом в магазин, но нужная обувь оказалась неудобной. В результате была куплена другая пара. Но и её не одобрили. 

Ребёнок несколько недель не может попасть в школу из-за учителей. Им не нравится обувь ученика -7

Фото: facebook.com/vaclav.carady 

После пяти попыток родители Каради уже не знали, что делать, поэтому просто оставили сына дома. Когда об этом узнал директор школы, он решил, что семья Карди немного перегибает палку. По словам директора, у учреждения образования на такой случай есть свой запас разрешённой правилами обуви и формы, которую можно получить бесплатно. 

Впрочем, не все родители так серьёзно относятся к школьным правилам. Некоторые бросают своих детей через забор учреждения образования, чтобы они не опоздали на уроки (здесь подробности). 

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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