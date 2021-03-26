Ребёнок несколько недель не может попасть в школу из-за учителей. Им не нравится обувь ученика

Школьник столкнулся, вероятно, с одним из самых необычных причин пропуска занятий. Ведь на уроки его не пускают сами учителя. Как сообщает Gloucestershire Live, 12-летний Вацлав Каради из британского города Глостер вот уже несколько недель не может нормально ходить на школьные занятия. Начиная с 9 марта, преподаватели заявляют, что у Вацлава неподходящая обувь.

Фото: Denisa Caradyova

Педагоги не стали выставлять школьника за порог учебного заведения и предоставили ему выбор: либо женская обувь, либо мужская, но на два размера больше. Разумеется, Каради выбрал мужскую и ведь день ходил на уроки, шаркая туфлями. Ребёнку запретили учиться в школе с другими детьми из-за слишком короткой стрижки Когда мальчик вернулся домой и рассказал об этом родителям, женщина немедленно вручила мужу деньги и отправила его с сыном в супермаркет за новой парой обуви. Мама Вацлава сильно злилась, поскольку считает, что из-за неподходящей обуви её ребёнок мог легко споткнуться, упасть и получить травму.

Фото: BPM

На следующий день ситуация повторилась. Новая обувь тоже оказалась «не такой». Однако одна из учительниц прислала несколько фотографий туфель, в которых можно приходить на уроки, и сообщила, где такие можно купить. Родители пошли с Вацлавом в магазин, но нужная обувь оказалась неудобной. В результате была куплена другая пара. Но и её не одобрили.

Фото: facebook.com/vaclav.carady