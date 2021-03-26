Родители подшутили над дочками и вызвали гнев пользователей соцсетей. Ведь именно так и разрушаются мечты
Родители захотели пошутить, только выбрали не самый правильный способ розыгрыша. И даже расскажи они, что Деда Мороза не существует, это было бы менее жестоко.
Пользователь TikTok под ником Крис Кайзер растит двух дочек. Они уже давно посмотрели фильмы про «Гарри Поттера» и являются фанатами этой волшебной истории. Конечно, в силу возраста девочки ещё верят в возможность попасть на обучение в Хогвартс.
Фото: tiktok.com/@chriskiser84
Именно этим и решил воспользоваться Крис. Мужчина подговорил жену разыграть дочек, написав им пригласительные письма из школы чародейства и волшебства. Похоже, супруга Кайзера не возражала.
Фото: tiktok.com/@chriskiser84
Далее из ролика, который набрал почти полтора миллиона просмотров, становится понятно, что девочки ждут персональное такси. Видимо, в письмах потенциальных учениц не просили лично прибыть на платформу девять и три четверти.
Фото: tiktok.com/@chriskiser84
Что интересно, дочки Криса взяли с собой не чемоданы, а своих любимых животных. Девочки заметили, что их снимает папа, но ни в чём его не заподозрили. Они улыбаются и с предвкушением ждут того момента, когда за ними приедут из Хогвартса.
Фото: tiktok.com/@chriskiser84
Пользователи соцсети, посмотревшие ролик, грустно осудили действия Кайзера. Комментаторы заявили, что нельзя так рано разрушать детские мечты. А некоторые признались, что всё ещё надеются однажды стать магами, хотя им уже идёт четвёртый десяток.
Кстати, ранее мы рассказывали про мальчика, который захотел уйти из дома. Мама не только не возражала, но и вручила сыну чемодан (здесь подробнее).