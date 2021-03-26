Родители подшутили над дочками и вызвали гнев пользователей соцсетей. Ведь именно так и разрушаются мечты

Родители захотели пошутить, только выбрали не самый правильный способ розыгрыша. И даже расскажи они, что Деда Мороза не существует, это было бы менее жестоко.

Пользователь TikTok под ником Крис Кайзер растит двух дочек. Они уже давно посмотрели фильмы про «Гарри Поттера» и являются фанатами этой волшебной истории. Конечно, в силу возраста девочки ещё верят в возможность попасть на обучение в Хогвартс.