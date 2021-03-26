«Можем вычесать вплоть до 300-400 г шерсти, волос, грязи». Как правильно ухаживать за коврами?

Испокон веков ковер был важным атрибутом каждого интерьера. В советские времена у многих он красовался не только на полу, но и на стенах. А в Турции ковры до сих пор считаются самым достойным подарком. Эти предметы интерьера отличаются не только разнообразием узоров и материалов, но и своей способностью накапливать пыль. Приятный на ощупь палас способен вызвать аллергию, поэтому при выборе нужно быть начеку.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:

В весенний период аллергию может вызывать не только цветение растений, их пыльца, пыль, но и различные покрытия, в том числе ковровые: синтетические либо натуральные могут вызывать аллергические проявления как на коже, так верхних дыхательных путей. Обязательно необходимо проверить наличие аллергии, в том числе у детей.

Если уж совсем не представляете свой дом без этого уютного атрибута, за ним важно научиться ухаживать. Чтобы обезопасить себя от возможной аллергической реакции, новый ковер лучше хорошенько проветрить. Дабы палас не превратился в пылесборник, не забывайте регулярно браться за пылесос. И помните, что «дорожкам» тоже нужна генеральная уборка. А для идеальной чистоты ковер можно сдавать раз в год в химчистку.

Максим Недвецкий, администратор компании по чистке ковров:

С ковра можно убрать не только пятна, но и запахи, нам помогает в этом озон. Мы ставим три цикла при сушке ковров по 30-40 мин, после этого проветривается, вентилируется в сушильной и ковры выходят полностью на упаковку уже без запахов.

Для каждого материала – свой уход. Синтетика более податлива чистке, а вот с ковром из натуральной шерсти придется повозиться. Изделие важно чистить по направлению ворса и пройтись щеточкой не только с лицевой стороны, но и с изнаночной. Зимой не игнорируйте возможность почистить шерстяной половик снегом. Если нет желания браться за щетку и моющие средства самому, компания по чистке ковров «Проблеск» всегда рада прийти на помощь.

Святослав Шелест, руководитель компании по чистке ковров «Проблеск»:

Может быть как обычная синтетика (полипропилен), так и натуральные – вискоза, шелк, шерсть и т. д. Чистка отличается как подбором химии, пятновыводителей, так и в принципе методом. Допустим, натуральные ковры из вискозы мочить практически нельзя, если это джутовый ковер, то тоже нежелательно его мочить, потому что могут появиться танины – это из натуральных волокон выделяется желтизна, тоже надо знать, как с этим работать.

Даже если на ковре имеется въевшееся пятно, не спешите отправлять любимца в утиль. Конечно, все загрязнения лучше убирать своевременно. С застарелыми разводами можно справиться не только с помощью домашних лайфхаков. Поваренная соль и уксус хороши, но иногда выбор лучше сделать в пользу профессиональной чистки. Святослав Шелест:

После того как дети поиграли на ковре, присущи пятна пластилина, слайма, краски. И часто такие ковры длинноворсовые, там еще образовывается мусор, иногда что-то разбивается, попадается там стекло, бисер. С ковра можем вычесать вплоть до 300-400 г шерсти, волос, грязи. Часто встречаются ковры с шерстью и метки от домашних животных – это все тоже убираем.