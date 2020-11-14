Прямой эфир

Как помочь ребёнку не опоздать на уроки? Родители нашли ответ, но руководство школы не в восторге

14 ноября 2020 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Родители нашли необычный способ решения проблемы с опозданием детей. Школьников просто перебрасывали через ворота.

Как сообщает La Provence, во французском городе Авиньон возле одной из школ появился плакат, на котором взрослый человек бросает ребёнка через школьные ворота. Возле иллюстрации также есть текст, призывающий подождать, когда ворота будут открыты.

Как помочь ребёнку не опоздать на уроки? Родители нашли ответ, но руководство школы не в восторге -1

Фото: La Provence 

«Это произошло всего несколько раз, но мы решили, что пора брать дело в свои руки. Родители, не успевшие привести детей до звонка, в самом буквальном смысле бросали их через ворота», – подавляя нервный смех, сказала директор школы Санаа Мезиан.

Как помочь ребёнку не опоздать на уроки? Родители нашли ответ, но руководство школы не в восторге -4

Фото: La Provence 

И хотя никто из учащихся не получил травм поле необычного попадания на школьную территорию, Мезиан предпочла вывесить плакаты. По её словам, ничего страшного не случится, если ребята просто подождут, когда ворота откроются в 10 или 15 часов.

Иногда завидную страсть к учёбе проявляют и студенты. Молодой человек не успел на пару, поэтому решил пробраться в аудиторию по вентиляции – здесь подробнее.

# Курьезы # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Люди путают с Одри Хепбёрн. Девушка родилась с лицом знаменитости и рассказала, как ей живётся
14 ноября 2020 11:08

Люди путают с Одри Хепбёрн. Девушка родилась с лицом знаменитости и рассказала, как ей живётся

Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад
14 ноября 2020 08:52

Мужчина стеснялся идти на встречу выпускников и отправил своего двойника. А когда идея провалилась, её автор был только рад

«Нужно обращать внимание на то, как быстро они разрастаются». Какие злаковые растения выбрать для своего сада
13 ноября 2020 09:40

«Нужно обращать внимание на то, как быстро они разрастаются». Какие злаковые растения выбрать для своего сада