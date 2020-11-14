Как помочь ребёнку не опоздать на уроки? Родители нашли ответ, но руководство школы не в восторге

Родители нашли необычный способ решения проблемы с опозданием детей. Школьников просто перебрасывали через ворота. Как сообщает La Provence, во французском городе Авиньон возле одной из школ появился плакат, на котором взрослый человек бросает ребёнка через школьные ворота. Возле иллюстрации также есть текст, призывающий подождать, когда ворота будут открыты.

Фото: La Provence

«Это произошло всего несколько раз, но мы решили, что пора брать дело в свои руки. Родители, не успевшие привести детей до звонка, в самом буквальном смысле бросали их через ворота», – подавляя нервный смех, сказала директор школы Санаа Мезиан.

Фото: La Provence