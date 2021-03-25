Мужчина почти собрал один из самых больших пазлов. Но парню в буквальном смысле не хватило маленькой детали

Мужчина собирал один из самых больших пазлов. На это ему потребовалось четыре с половиной месяца. Но в самом конце парня ждало разочарование. Как сообщает Daily Mail, 52-летний Петер Шуберт из немецкого города Халлерндорф уже 17 лет увлекается сбором пазлов. Однажды мужчина увидел в книжном магазине огромную головоломку и понял, что очень хочет её собрать.

Фото: Peter Schubert, Daniel Bauer / Rea

Чтобы убедиться в серьёзности своих намерений, Шуберт не стал сразу покупать пазл, а решил подождать денёк. Но желание ничуть не ослабло, поэтому немец вернулся в магазин и купил головоломку из 20 тысяч деталей.

Фото: Peter Schubert, Daniel Bauer / Rea

«Даже сегодня я всё ещё слышу смех продавщицы, которая сказала «Наконец-то она исчезла, и теперь у нас снова есть место на полке!» – вспомнил Петер. Как быстро собрать пазл? Знает семья белорусов: увлекаются этим 10 лет и побеждали на международных соревнованиях

Фото: Peter Schubert / Real Press

Поскольку это был первый опыт, мужчина потратил почти год, чтобы собрать пазл. С тех пор Шуберт решил около 60 головоломок, включая трёхмерные, голографические и миниатюрные. 12 лет назад немец развёлся, поэтому у него сейчас достаточно времени на это увлечение.

Фото: Peter Schubert / Real Press

«В будние дни я трачу четыре-пять часов в день до и после работы, а в выходные я могу потратить до 14 часов на решение головоломки», – сказал он.

Фото: Peter Schubert, Daniel Bauer / Rea

Благодаря этому хобби Петер обрёл душевное равновесие. Сбор пазлов помогает ему отвлечься от навязчивых мыслей, почувствовать удовольствие от завершения проекта. Однако в этот раз мужчине не удалось порадоваться окончанию сбора пазла.

Фото: Peter Schubert, Daniel Bauer / Rea

Когда Шуберт почти закончил собирать свою самую большую головоломку, которая состоит из 54 тысяч деталей, оказалось, что одного фрагмента не хватает. Житель Халлерндорфа перерыл весь дом и даже заглянул в пылесос. Детали нигде не было.

Фото: Peter Schubert / Real Press

Но Петер не сдался. Он обратился к производителю и попросил прислать ему недостающий фрагмент. Теперь мужчина с нетерпением ждёт того момента, когда получит посылку и закончит пазл.

Фото: Peter Schubert, Daniel Bauer / Rea