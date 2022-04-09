Расстояние не помеха. Пара с разницей в возрасте в 46 лет после года разлуки всё-таки встретилась

Любви подвластны все расстояния. Это и доказала пара, которая встречалась через социальные сети целый год и сумела сохранить трепетное чувство. Ранее мы уже рассказывали, как Айрис Джонс и Мохамед Ибрахам нашли друг друга на просторах Сети. Они стали парой, несмотря на то, что их разница в возрасте – 46 лет. Тогда возлюбленные мечтали встретиться, но никак не могли найти возможность. А теперь их желание наконец-то осуществилось!

Фото: facebook.com/iris.jones.520

Как рассказало издание Daily Mail, юноше всё-таки удалось получить британскую визу на три года. Поэтому Мохамед поспешил к своей жене. При встрече супруги решили не устраивать какое-то торжество по случаю воссоединения. «Мы не праздновали – мы просто вместе, и этого праздника достаточно», – рассказала Айрис.

Фото: facebook.com/iris.jones.520