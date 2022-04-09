Расстояние не помеха. Пара с разницей в возрасте в 46 лет после года разлуки всё-таки встретилась
Любви подвластны все расстояния. Это и доказала пара, которая встречалась через социальные сети целый год и сумела сохранить трепетное чувство.
Ранее мы уже рассказывали, как Айрис Джонс и Мохамед Ибрахам нашли друг друга на просторах Сети. Они стали парой, несмотря на то, что их разница в возрасте – 46 лет. Тогда возлюбленные мечтали встретиться, но никак не могли найти возможность. А теперь их желание наконец-то осуществилось!
Фото: facebook.com/iris.jones.520
Как рассказало издание Daily Mail, юноше всё-таки удалось получить британскую визу на три года. Поэтому Мохамед поспешил к своей жене. При встрече супруги решили не устраивать какое-то торжество по случаю воссоединения.
«Мы не праздновали – мы просто вместе, и этого праздника достаточно», – рассказала Айрис.
Фото: facebook.com/iris.jones.520
Однако счастье было недолгим. У Мохамеда заболел отец, из-за чего ему пришлось вернуться на родину. Влюблённые не виделись уже месяц, но они считают, что разлука помогает им понять, насколько они сильно любят друг друга.
«После месяца отсутствия мой замечательный муж примет меня такой, какая я есть, потому что в этом и заключается любовь», – поделилась Джонс.
Кстати, ранее мы рассказывали о паре, которая вместе уже 81 год. Узнать историю их любви можно здесь.