Разница в 46 лет не ощущается. Как бабушка в 82 года вышла замуж за молодого мужчину

Как рассказало издание The Sun, 82-летняя женщина и мужчина, которому 36, познакомились в 2019 году в интернете. Их переписка была настолько интересной, что пробудившаяся симпатия не могла томиться на расстоянии. Поэтому жительница Великобритании отправилась к своему возлюбленному, уроженцу Египта.

Великая фраза Пушкина «Любви все возрасты покорны» в последнее время становится всё более актуальной. Таким примером стала пара, где разница в возрасте составляет 46 лет.

Отношения у пары настолько быстро развивались, что в 2020 году они решили пожениться. Однако из-за пандемии коронавируса Айрис пришлось покинуть Мохамеда и вернуться к себе домой. Сейчас у них отношения на расстоянии, что очень тяжело для молодожёнов.

Айрис надеется, что её возлюбленный сможет жить вместе с ней в Великобритании, ведь для неё в Египте слишком жарко. Тем не менее британка не допускает даже мысли о расставании. Поэтому, заявляет она, даже если ей будет тяжело из-за климата другой страны, она всё равно готова в случае необходимости переехать к Мохамеду.