Прямой эфир

Разница в 46 лет не ощущается. Как бабушка в 82 года вышла замуж за молодого мужчину

07 ноября 2021 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Великая фраза Пушкина «Любви все возрасты покорны» в последнее время становится всё более актуальной. Таким примером стала пара, где разница в возрасте составляет 46 лет.

Как рассказало издание The Sun, 82-летняя женщина и мужчина, которому 36, познакомились в 2019 году в интернете. Их переписка была настолько интересной, что пробудившаяся симпатия не могла томиться на расстоянии. Поэтому жительница Великобритании отправилась к своему возлюбленному, уроженцу Египта.

Разница в 46 лет не ощущается. Как бабушка в 82 года вышла замуж за молодого мужчину-1

Фото: The Sun

Отношения у пары настолько быстро развивались, что в 2020 году они решили пожениться. Однако из-за пандемии коронавируса Айрис пришлось покинуть Мохамеда и вернуться к себе домой. Сейчас у них отношения на расстоянии, что очень тяжело для молодожёнов.

Айрис надеется, что её возлюбленный сможет жить вместе с ней в Великобритании, ведь для неё в Египте слишком жарко. Тем не менее британка не допускает даже мысли о расставании. Поэтому, заявляет она, даже если ей будет тяжело из-за климата другой страны, она всё равно готова в случае необходимости переехать к Мохамеду. 

Благодаря интернету люди всё чаще находят себе вторые половинки. И иногда любовь живёт в соседнем доме. Узнать подробности этой истории можно здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Оказалось, что у меня абсолютный слух». Певица Виктория Алешко назвала три своих главных принципа
06 ноября 2021 19:10

«Оказалось, что у меня абсолютный слух». Певица Виктория Алешко назвала три своих главных принципа

Спорим, вы этого не знали? Необычные факты о человеческом теле
06 ноября 2021 18:23

Спорим, вы этого не знали? Необычные факты о человеческом теле

Они шли на преступления во имя любви. История Бонни и Клайда
06 ноября 2021 13:37

Они шли на преступления во имя любви. История Бонни и Клайда