Пара вместе уже 81 год. И вот какой у них секрет крепких отношений

Все считали, что такой союз будет ненадёжным, но они вместе уже 81 год. Супруги, которым более ста лет, решили поделиться секретом счастливой семейной жизни.

Как рассказало издание Daily Star, Рон и Джойс Бонд познакомились во время Второй мировой войны. Пара упомянула, что это была любовь с первого взгляда, поэтому влюблённые уже в 1941 году поженились. Девушке тогда было 19 лет, а юноше – 21.