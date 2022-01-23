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Пара вместе уже 81 год. И вот какой у них секрет крепких отношений

23 января 2022 11:22
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Все считали, что такой союз будет ненадёжным, но они вместе уже 81 год. Супруги, которым более ста лет, решили поделиться секретом счастливой семейной жизни.  

Как рассказало издание Daily Star, Рон и Джойс Бонд познакомились во время Второй мировой войны. Пара упомянула, что это была любовь с первого взгляда, поэтому влюблённые уже в 1941 году поженились. Девушке тогда было 19 лет, а юноше – 21.  

Пара вместе уже 81 год. И вот какой у них секрет крепких отношений-1

Фото: SWNS  

Никто не верил, даже сами супруги, что их совместная жизнь будет настолько долгой и счастливой. Возлюбленные считают, что секрет гармонии в их отношениях таится во взаимопонимании и равноправии. У них нет лидера, пара привыкла быть командой.  

Несмотря на тяжёлое время, в котором родилась их любовь, Рон и Джойс преодолевали все препятствия вместе, заботились друг о друге и верили, что их жизнь обязательно наладится. За всё время, проведённое рядом, супруги воспитали двух детей по имени Эйлин и Билл.  

Пара вместе уже 81 год. И вот какой у них секрет крепких отношений-4

Фото: SWNS  

Этот семейный союз считается самым долгим в Великобритании. Когда пара отмечала свой 80-летний юбилей, их поздравила английская королева, отправив письмо.  

Пара вместе уже 81 год. И вот какой у них секрет крепких отношений-7

Фото: SWNS  

Кстати, недавно в TikTok был тренд, где пользователи рассказывали забавные истории знакомства родителей. Среди них столкновение в автобусе и случайная встреча на чужой свадьбе – подробности здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Елизавета II # Фотофакт

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