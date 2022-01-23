Пара вместе уже 81 год. И вот какой у них секрет крепких отношений
Все считали, что такой союз будет ненадёжным, но они вместе уже 81 год. Супруги, которым более ста лет, решили поделиться секретом счастливой семейной жизни.
Как рассказало издание Daily Star, Рон и Джойс Бонд познакомились во время Второй мировой войны. Пара упомянула, что это была любовь с первого взгляда, поэтому влюблённые уже в 1941 году поженились. Девушке тогда было 19 лет, а юноше – 21.
Никто не верил, даже сами супруги, что их совместная жизнь будет настолько долгой и счастливой. Возлюбленные считают, что секрет гармонии в их отношениях таится во взаимопонимании и равноправии. У них нет лидера, пара привыкла быть командой.
Несмотря на тяжёлое время, в котором родилась их любовь, Рон и Джойс преодолевали все препятствия вместе, заботились друг о друге и верили, что их жизнь обязательно наладится. За всё время, проведённое рядом, супруги воспитали двух детей по имени Эйлин и Билл.
Этот семейный союз считается самым долгим в Великобритании. Когда пара отмечала свой 80-летний юбилей, их поздравила английская королева, отправив письмо.
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