Пришло время вдохновляться. 9 повседневных весенних образов, которые подойдут каждой
Наступили весенние дни, а это значит, что пришла пора снимать свои пуховики и искать новые образы на тёплую погоду. Однако это совсем не значит, что на новый сезон нужно полностью обновлять гардероб.
В этой статье мы покажем стильные образы, которые состоят из повседневных вещей, но в сочетании смотрятся красиво и актуально. Возможно, эти идеи вас вдохновят на создание трендовых и неповторимых аутфитов.
Фото: pinterest.com/selinaelle_
Фото: pinterest.com/ngozama
Фото: instagram.com/fakerstrom
Фото: pinterest.com/mrstundra
Фото: pinterest.com/rue27maison
Фото: pinterest.com/chloehayward_
Фото: pinterest.com/shopperellablog
Фото: pinterest.com/shopperellablog
Фото: pinterest.com/eslamoda
Кстати, недавно мы рассказывали, как дать второй шанс старым вещам. Пересмотреть свой гардероб и вдохновиться на новые образы вы можете здесь.