Пришло время вдохновляться. 9 повседневных весенних образов, которые подойдут каждой

Наступили весенние дни, а это значит, что пришла пора снимать свои пуховики и искать новые образы на тёплую погоду. Однако это совсем не значит, что на новый сезон нужно полностью обновлять гардероб.

В этой статье мы покажем стильные образы, которые состоят из повседневных вещей, но в сочетании смотрятся красиво и актуально. Возможно, эти идеи вас вдохновят на создание трендовых и неповторимых аутфитов.