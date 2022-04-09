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История белорусского путешественника. Как юноша в 19 лет смог посетить все знаменитые страны

09 апреля 2022 08:46
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Эта статья будет о том, что всем мечтам суждено сбыться. Надо всего лишь не забывать о заветном желании и делать всё возможное для его реализации. Именно по этому принципу действовал Семён, когда грезил о самостоятельных путешествиях. Теперь его мечта воплотилась в реальность.  

Всё началось ещё с детства, когда семья юноши планировала совместный отпуск. Тогда Сёма впервые отправился за границу.  

«Ездить я начал ещё в 2012 году, когда мне было девять лет. Тогда я побывал на Чёрном и Азовском морях», – поделился парень.  

История белорусского путешественника. Как юноша в 19 лет смог посетить все знаменитые страны-1

Фото: Семён Ботян

Дальше – больше. Следующей страной, которую посетил юный путешественник, стала Греция. Именно сюда он прилетал из Беларуси два раза подряд. Однако это место запомнилось Семёну ещё и новыми знакомствами: «В Греции я встретил друга из Голландии, который через год нашего общения позвал к себе в гости в Гаагу».  

История белорусского путешественника. Как юноша в 19 лет смог посетить все знаменитые страны-4

Фото: pexels.com

Сёма принял приглашение заграничного приятеля и отправился к нему на летних каникулах. 15-летнему мальчику было страшно отправляться в другую страну без сопровождения взрослых, но мечта побывать во всех уголках мира была выше боязни неудачи.  

Нидерландская семья встретила его дружелюбно, ведь не каждый день приезжает в гости человек из Беларуси. Все старались сделать так, чтобы Сёме было комфортно находиться здесь на протяжении полутора месяцев.  

«Языкового барьера вообще не ощущалось. Мама друга разговаривала на русском, папа – на английском. Поэтому я мог повышать свой уровень иностранного языка и при этом не бояться, что кто-то меня не поймёт», – рассказал Семён.  

История белорусского путешественника. Как юноша в 19 лет смог посетить все знаменитые страны-7

Фото: pixabay.com

Лукас, друг белорусского путешественника, решил показать гостю самые интересные города своей страны. Поэтому за время пребывания в Нидерландах Сёма успел побывать в Роттердаме и Амстердаме.

«Порой не верилось, что всё это происходит со мной. Я один в чужой стране. Мне было очень интересно изучить все места, которые я могу посетить за эти полтора месяца», – поделился юноша.

История белорусского путешественника. Как юноша в 19 лет смог посетить все знаменитые страны-10

Фото: Семён Ботян

После этого парень понял, что путешествия – в буквальном смысле его кислород. Оставаться на месте Сёма уже попросту не хотел, поэтому принял решение поехать учиться в Польшу и дальше осваивать новые уголки нашей планеты: «Надеюсь, я когда-нибудь смогу объездить весь мир, я делаю всё возможное для этого».  

Свои студенческие годы белорус решил проводить, изучая не учебники, а географическую карту. За полгода он уже успел побывать в Берлине, Дрездене, Милане, Венеции и Париже. Следующая страна, в которую отправиться Сёма, – Бельгия.  

История белорусского путешественника. Как юноша в 19 лет смог посетить все знаменитые страны-13

Фото: instagram.com/syoma_728

«Я люблю путешествовать, но не беру деньги на это у своих родителей. Все билеты и места в гостиницах я оплачиваю сам, постоянно откладывая на новые поездки», – добавил парень.  

Кстати, ранее мы рассказывали историю, где мужчине приснилось путешествие. После этого он решил, что сон обязательно надо сделать явью, – подробности здесь.

# Путешествия # калейдоскоп # Семён Ботян # Фотофакт

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