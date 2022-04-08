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Хотел как лучше, а получилось как всегда. Парень предложил девушке вместе приготовить ужин и обидел её

08 апреля 2022 13:09
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Совместная готовка обычно сближает пары. Но это при условии, что и ужин они проведут вместе.  

Как рассказала пользовательница Reddit, её молодой человек живёт в другом городе, и она иногда приезжает к нему на несколько дней. В одну из таких ночёвок парень предложил готовить вместе, на что девушка с радостью согласилась, поскольку любила такой вариант совместного времяпрепровождения.  

Хотел как лучше, а получилось как всегда. Парень предложил девушке вместе приготовить ужин и обидел её-1

Фото: pexels.com

Позже влюблённые пошли в магазин за продуктами для готовки, которая должна была занять не менее четырёх часов. Немного походив по супермаркету, парень сказал: «Надо не забыть и тебе немного положить еды, чтобы ты смогла попробовать все блюда».  

Хотел как лучше, а получилось как всегда. Парень предложил девушке вместе приготовить ужин и обидел её-4

Фото: pexels.com

Эти слова смутили девушку, поскольку она думала, что ужин пара проведёт вместе. Однако не всё так просто. Оказалось, что юноша решил пригласить друзей на ужин, а свою возлюбленную лишь попросил помочь с готовкой.  

В итоге девушка обиделась и написала гневный пост, рассказав о некрасивом поступке парня. В ответ она получила много комментариев со словами поддержки.  

Однако кого-то такой поступок партнёра не только не обижает, но и мотивирует. Девушка встаёт в пять утра, чтобы успеть накраситься и сделать завтрак мужу, – подробности здесь.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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