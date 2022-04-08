Хотел как лучше, а получилось как всегда. Парень предложил девушке вместе приготовить ужин и обидел её
Совместная готовка обычно сближает пары. Но это при условии, что и ужин они проведут вместе.
Как рассказала пользовательница Reddit, её молодой человек живёт в другом городе, и она иногда приезжает к нему на несколько дней. В одну из таких ночёвок парень предложил готовить вместе, на что девушка с радостью согласилась, поскольку любила такой вариант совместного времяпрепровождения.
Позже влюблённые пошли в магазин за продуктами для готовки, которая должна была занять не менее четырёх часов. Немного походив по супермаркету, парень сказал: «Надо не забыть и тебе немного положить еды, чтобы ты смогла попробовать все блюда».
Эти слова смутили девушку, поскольку она думала, что ужин пара проведёт вместе. Однако не всё так просто. Оказалось, что юноша решил пригласить друзей на ужин, а свою возлюбленную лишь попросил помочь с готовкой.
В итоге девушка обиделась и написала гневный пост, рассказав о некрасивом поступке парня. В ответ она получила много комментариев со словами поддержки.
Однако кого-то такой поступок партнёра не только не обижает, но и мотивирует. Девушка встаёт в пять утра, чтобы успеть накраситься и сделать завтрак мужу, – подробности здесь.