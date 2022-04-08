Хотел как лучше, а получилось как всегда. Парень предложил девушке вместе приготовить ужин и обидел её

Совместная готовка обычно сближает пары. Но это при условии, что и ужин они проведут вместе.

Как рассказала пользовательница Reddit, её молодой человек живёт в другом городе, и она иногда приезжает к нему на несколько дней. В одну из таких ночёвок парень предложил готовить вместе, на что девушка с радостью согласилась, поскольку любила такой вариант совместного времяпрепровождения.