«Рассматривает небо и играет». А вы замечали, что Караченцов в «Белых росах» в гнезде аиста не смотрит вниз? Рассказываем, почему

В 1983 году «Беларусьфильм» объявляет конкурс сценаристов. По его условиям, проект победителя тут же идёт в производство. Мнение жюри тогда было единогласным – лучшей признали работу 30-летнего Алексея Дударева, который написал пронзительную историю о деревне, доживающей свои последние дни. Сегодня лишь единицы знают, что сценария могло и вовсе не быть. Дударев днями и ночами пропадал в ТЮЗе, где он работал в те годы, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:

Лилия Пинчук, я до сих пор ей благодарен, позвонила, говорит: «Ты что, с ума сошёл? Тебе 2 тысячи рублей не нужны?» А это были огромные деньги по тем временам. Я написал заявку, заявку приняли. Но потом, как человек ответственный, я не могу быть должен, мне нужно было написать сценарий. Сценарий я написал. Кто ж знал, что он получит первую премию. Сразу же после подведения итогов в квартире молодого сценариста раздался телефонный звонок. Алексей Дударев:

Игорь Михайлович позвонил мне и сказал, если я не против, то он готов над этим делом работать. У меня трубка чуть не расплавилась в руке! Потому что Добролюбов был уже Добролюбовым – маэстро. Но, мне кажется, вот в этом и кроется успех. На Роль Федоса даже пробовался сам Юрий Никулин! Однако ставку всё же решили сделать на сдержанность и монументальность Санаева. К тому же, роль балагура и весельчака уже была отведена Борису Новикову.

Игорь Волчек, мультипликатор, режиссёр, композитор:

Многие вещи – там была импровизация. Которая приветствовалась, осмысливалась. Настоящий режиссёр, он должен был это заметить и либо оставить, либо отбросить. Во всяком случае, то, что он оставил, сделало фильм таким, какой он есть. В Гродно установили памятник героям фильма «Белые росы» Съёмки шли по плану. Однако без эксцессов не обошлось. Сцена, где младший сын Василий играет в гнезде аиста на гармошке, далась с большим трудом. И, в первую очередь, самому исполнителю роли – Николаю Караченцову. Актёр очень боялся высоты. Однако режиссёр был непреклонен. Для того, чтобы спустить актёра на землю, пришлось вызывать пожарный расчёт.

Алексей Дударев:

Значит, играет он эту гармошку, а сам рассматривает облака. Потому что ему говорили: «Не смотри вниз, только вниз не смотри». Николай Петрович рассматривает небо и играет.

Многие сцены были взяты не из головы, а из реальной жизни. Например, когда герои дают собаке кусок хлеба, смоченный в настойке. Аналогичный случай произошел со знакомым Дударева во время службы в армии. Солдаты не придумали ничего другого, как проверить на четвероногом питомце жидкость, найденную ими в части. Станислав Садальский, Галина Польских, Стефания Станюта – казалось, на одной съёмочной площадке собрались все «звёзды» того времени.

Эпичная история о стирании границ города и деревни была показана необычайно легко и иронично. А сами актёры как будто оттягивали момент расставания. Алексей Дударев:

Приходит комиссия, сидят они, определяют спецы, будут это смотреть или не будут. Пришли, лица каменные, смотрят, ни у кого волосок не дрогнул. Потом конец фильма – встали. Один говорит: «Мужики, вы дали. 1.200 рублей». А это потолок был. Премьера фильма состоялась в Москве в Доме кино. Это стало настоящим светским событием, на котором собрались первые лица столицы. Зал был набит до отказа! Впрочем, сценарист её не увидел.

Алексей Дударев:

Идём к своим местам. И вдруг слышу сбоку говорит: «Лёша, а ты что, эту хрень смотреть будешь?» Это настолько было для меня неожиданно, что я: «Да». «Да брось ты, пойдём в буфет». Я покорно за Борисом Фомичом. Он взял коньяка, и когда взрывался зал хохотом, он говорит: «Смотри, ей нравится». В хранилище даже есть отдельная экспозиция, посвященная культовой ленте. Обычный в те годы реквизит – сегодня самые ценные экспонаты!

Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Когда фильм только начинался, с первых кадров, он ещё на асфальте там лежал – столько лет прошло, а гармошка сохранилась.

Когда они там все вместе находились на кухне, вот эта рубашечка у нас осталась. Мы её храним, как память о Гарбуке.