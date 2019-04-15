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«Расширение границ». Тутберидзе показала изумительный каскад ученицы

15 апреля 2019 08:41
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Новости России. Российская тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе похвасталась достижениями юной ученицы на своей странице в Instagram. Анна Щербакова продемонстрировала сложный каскад.  

«Практика Анны Щербаковой. Расширение границ. Четверной лутц плюс тройной тулуп», – описала происходящее на видео Этери Георгиевна.  

15-летняя чемпионка России уже не раз демонстрировала различные сложные прыжковые элементы, хотя и уступает в этом самой техничной из «монстриков» Тутберидзе Александре Трусовой.  

«Расширение границ». Тутберидзе показала изумительный каскад ученицы-1

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_  

Например, в апреле 2018 года Анна чисто исполнила каскад из четвертного лутца, тройного риттбергера и тройного тулупа. Элемент был снят на видео, которым поделился в Instagram тренер и хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.  

Зимой 2019 года «монстрики» Тутберидзе заняли весь пьедестал ЮЧР-2019.  

Золото выиграла Трусова – здесь подробнее.  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Анна Щербакова # Этери Тутберидзе # Видеофакт

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