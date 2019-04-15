«Расширение границ». Тутберидзе показала изумительный каскад ученицы

Новости России. Российская тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе похвасталась достижениями юной ученицы на своей странице в Instagram. Анна Щербакова продемонстрировала сложный каскад.

«Практика Анны Щербаковой. Расширение границ. Четверной лутц плюс тройной тулуп», – описала происходящее на видео Этери Георгиевна.

15-летняя чемпионка России уже не раз демонстрировала различные сложные прыжковые элементы, хотя и уступает в этом самой техничной из «монстриков» Тутберидзе Александре Трусовой.