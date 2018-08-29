Расколи орех, и ты узнаешь свою судьбу. Пять отличий Орехового спаса от других

Число «три» у человечества какое-то особенное. Не будем гадать, откуда это пошло, но согласимся, что в нашей жизни оно постоянно рядом. Вот и сегодня славяне отмечают третий спас – Ореховый. До этого в августе, как мы уже рассказывали, был Медовый, а за ним Яблочный. Сегодняшний – последний. Этот народно-христианский праздник не такой распространенный, как предыдущие два. Возможно, в силу того, что он наполнен несколько иными правилами поведения, которые завещали нам наши предки-славяне. Мы собрали пять обычаев, которые отличают Ореховый Спас от его предшественников. Любопытная получилась картина.

1. Самое, пожалуй, главное – работа. Если на Медовый спас и Яблочный спас работать не рекомендовалось, то сегодня, в Ореховый, наоборот: иди в поле и собирай срочно урожай, иначе можешь опоздать. Беларусь вот собрала, как заявляет Минсельхозпрод, 7 миллионов тонн зерновых, но на колхозных просторах родины еще кукуруза, свекла, бульба. А яблок сколько!

2. Что важно для православных, так это пост. Перед Ореховым спасом строгий двухнедельный пост закончился, поэтому можно кушать всё, что душа пожелает, только чтоб не во вред здоровью. Нет запрета ни на мясо, ни на яйца, ни на молоко с булочкой. Более того, в этот день люди выпекали хлеб из муки нового урожая. А в те праздники ничего такого нельзя было и близко.

3. Гаданием на мёде и яблоках наши предки не увлекались. Известно только, что девушки кушали освященные в церкви яблоки и заговорами приваживали мужиков. А вот в Ореховый спас гадание было занятием распространенным. Брали люди мешочек с орехами нового урожая, доставали первый попавшийся. Если орешек спелый и вкусный – будет у тебя благополучный год, не дозревший – жди важных известий, гнилой орех вытянул – впереди неудачи, червивый – можешь заболеть.

4. Если на Медовый и Яблочный спас славяне пытались определить прогноз на осень, ориентируясь по погоде в режиме on line, то на Ореховый спас они наблюдали за птичками: улетели до праздника журавли – придут ранние заморозки. "Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно", – говорили деревенские синоптики. Покров – это в середине октября. Не знаю насчет журавлей, но аисты покинули свои гнезда точно.

5. В Ореховый спас можно ходить в лес только с оберегом. Иначе нарвешься на неприятности. Вам это надо? Кстати, про такие прогулки в древних инструкциях по поведению на Медовый и Яблочный спас ни слова. Выходит, можно было ходить с оберегом или без оного – без разницы.

Это отличия. Что общего? Плоды освятить в церкви, не ссориться, не ругаться матом. Обычные вещи.