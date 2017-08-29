Мука нового урожая, сыворотка, дрожжи и соль: в белорусских деревнях в Хлебный Спас по христианской традиции пекут хлеб

Новости Беларуси. Ну а сегодня по церковному календарю наступил Хлебный или Ореховый Спас. Ореховый – потому что к этому дню обычно созревают плоды. Хлебный – потому что, как правило, заканчивалась жатва. Ну а в Беларуси уже убрано 95% площадей и есть все основания, чтобы последовать ещё одной традиции: печь хлеб из муки нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ржаная мука, дрожжи и соль – в доме у Веры Кириленко есть всегда. Женщина не покупает хлеб в магазине. Вот еще немного молочной сыворотки и можно замешивать тесто.

Рецепт приготовления хлеба один – классика. Исключение только на Хлебный Спас. В этот день можно использовать только муку нового урожая. Для нашей хозяйки неизменное правило вот уже больше 70 лет.

Вера Кириленко, житель деревни Новосёлки:

Учила меня мама и мамин свекр. Он работал в хлебопекарне. Мама как заболела, нас было четверо в войну, и я решила стать хозяйкой.

Сейчас Вера Кириленко ждет гостей. Семья большая – 5 детей, 10 внуков, 11 правнуков. Каждый раз она обязательно выпекает им свой фирменный домашний хлеб.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Прошло два часа. Наш хлеб уже наверняка готов. Прямо сейчас проверим. Какой горячий и ароматный. Ну такой хлеб в магазине не купишь. Конечно, не купишь!

А на Полесье в Мотоле Хлебный Спас издавна отмечали с особым колоритом. Традиции выпечки хлеба здесь тоже очень давние. А свой секрет его приготовления есть у каждой хозяйки. Подтверждение этому – единственный в Беларуси Музей хлеба. В нем и раритетная утварь, и более сотни экспонатов.

Любовь Стасевич, житель Мотоля:

На лопату тот хлеб ложили, даже капустный лист подсушивали. Да, очень вкусный хлеб был – теперь такого нет хлеба.

Считалось, что именно к Хлебному Спасу весь урожай должен быть не только собран, но и смолот. Недаром говорили «Третий Спас – хлеба припас».

Мария Ксёнда, главный хранитель фондов Мотольского музея народного творчества:

Каждая хозяйка именно из пшеницы выпекала красивые пироги. Старались, чтобы были белые – из высшего сорта.

А между тем предприятия страны готовы составить конкуренцию пекарям-любителям: говорят, некоторые рецептуры не уступают домашней выпечке. Этот вкус знают и за пределами Беларуси: благодаря глубокой заморозке его можно найти даже на прилавках Китая.