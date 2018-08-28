Скончался актёр из сериала «Убойная сила». Мужчине было 59 лет

Новости Эстонии. Скончался актер из сериалов «Убойная сила» и «Исаев» Тоомас Креэн.

Как сообщается на сайте Эстонского театра кукол, актера не стало в возрасте 59 лет.

Тоомас Креэн окончил Таллинскую государственную консерваторию по специальности «режиссер». Актер снимался в кино и много лет работал в кукольном театре.

Представители театра отметили, что актер был добрым человеком и всегда заботился о каждом. «Незаменимая часть коллектива театра», – говорится в сообщении.

Прощание с актером состоится 31 августа.

В конце июля в возрасте 39 лет умер российский актер из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков, а летом минувшего года не стало звезды сериала «Возвращение Мухтара» Натальи Юнниковой.