Райские острова посреди океана. Как выглядят самые маленькие страны мира?

В мире существуют огромные государства и крошечные страны, о которых многие даже не слышали. Предлагаем узнать о самых маленьких странах планеты Земля в нашем материале.

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Большинство маленьких государств островные. Многие находятся посреди океана, вдали от материков. Но есть исключения, например, первый в списке город-государство. Ватикан

Фото: Pixabay

Первый и единственный пример крошечной страны на материке, или страны в стране. Ватикан – город-государство в пределах Рима. По данным на 2022 год, здесь живет 801 человек. Один из них – Папа Римский. Несмотря на небольшую площадь, здесь находится самый большой в мире католический собор. Токелау

Фото: birdinflight.com

Три небольших острова в 10 квадратных метров в центре Тихого океана – вот, что представляет собой это государство. В Токелау живет не более 1 500 человек. Это самая маленькая страна в мире по объему ВВП. Ниуэ

Фото: planetofhotels.com

Маленькое самостоятельное островное государство, расположенное в южной части Тихого океана с жарким и влажным климатом. В 2022 году гражданами этой страны были 1 549 человек. Фолклендские острова

Фото: funart.pro

Архипелаг, состоящий из двух основных и нескольких сотен мелких островов. Находится в южной части Атлантического океана. На Фолклендских островах живет 3 354 человек. Монтсеррат

Фото: weatlas.com

Страна входит в архипелаг Малые Антильские острова в Карибском море. Крошечный остров, площадью 100 квадратных метров с населением в 5 тысяч человек, открыл Колумб. Сен-Пьер и Микелон

Фото: planetofhotels.com

Острова расположены в Атлантическом океане у берегов Канады. Здесь нет жары и вечного солнца – только хмурая, серая погода с прохладным ветром и высокой влажностью. Живет здесь чуть более 5 800 человек, а площадь островов – всего 242 квадратных километра. Тувалу

Фото: tursputnik.com

Крошечное государство в Океании, расположенное между Гавайскими островами и Австралией. Оно состоит из четырех рифовых островов и пяти атоллов, разбросанных в Тихом океане. Сейчас здесь проживает около 11 тысяч человек.