Райские острова посреди океана. Как выглядят самые маленькие страны мира?

В мире существуют огромные государства и крошечные страны, о которых многие даже не слышали. Предлагаем узнать о самых маленьких странах планеты Земля в нашем материале.
В мире существуют огромные государства и крошечные страны, о которых многие даже не слышали. Предлагаем узнать о самых маленьких странах планеты Земля в нашем материале.
Фото: Pixabay
Большинство маленьких государств островные. Многие находятся посреди океана, вдали от материков. Но есть исключения, например, первый в списке город-государство.
Фото: Pixabay
Первый и единственный пример крошечной страны на материке, или страны в стране. Ватикан – город-государство в пределах Рима. По данным на 2022 год, здесь живет 801 человек. Один из них – Папа Римский. Несмотря на небольшую площадь, здесь находится самый большой в мире католический собор.
Фото: birdinflight.com
Три небольших острова в 10 квадратных метров в центре Тихого океана – вот, что представляет собой это государство. В Токелау живет не более 1 500 человек. Это самая маленькая страна в мире по объему ВВП.
Фото: planetofhotels.com
Маленькое самостоятельное островное государство, расположенное в южной части Тихого океана с жарким и влажным климатом. В 2022 году гражданами этой страны были 1 549 человек.
Фото: funart.pro
Архипелаг, состоящий из двух основных и нескольких сотен мелких островов. Находится в южной части Атлантического океана. На Фолклендских островах живет 3 354 человек.
Фото: weatlas.com
Страна входит в архипелаг Малые Антильские острова в Карибском море. Крошечный остров, площадью 100 квадратных метров с населением в 5 тысяч человек, открыл Колумб.
Фото: planetofhotels.com
Острова расположены в Атлантическом океане у берегов Канады. Здесь нет жары и вечного солнца – только хмурая, серая погода с прохладным ветром и высокой влажностью. Живет здесь чуть более 5 800 человек, а площадь островов – всего 242 квадратных километра.
Фото: tursputnik.com
Крошечное государство в Океании, расположенное между Гавайскими островами и Австралией. Оно состоит из четырех рифовых островов и пяти атоллов, разбросанных в Тихом океане. Сейчас здесь проживает около 11 тысяч человек.
Фото: Pixabay
Это далеко не полный список карликовых государств. Более 11 тысяч человек живут в таких странах, как Сен-Бартелеми, Уоллис и Футуна, Науру. Свыше 16 тысяч – в Ангильи, Палау, на Островах Кука. Больше 30 тысяч – в Сан-Марино, Лихтенштейне, Монако, на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Гибралтаре. Более 40 тысяч – на Маршалловых Островах, Американском Самоа, Островах Теркс и Кайкос, Синт-Мартен, Сент-Китс и Невис. На Фарерских островах, Северных Марианских островах и Гренландии численность населения превышает 50 тысяч. Больше 60 тысяч человек проживают в Гернси, на Бермудских Островах, Каймановых островах.
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