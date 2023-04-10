10 апреля отмечают День банана. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 10 апреля, отмечают День братьев и сестер. Отношения братьев и сестер – это отношения на всю жизнь. Братья и сестры – наши лучшие друзья. Они являются нашими главными мотиваторами и конкурентами. Мысль о том, что братья и сестры всегда на твоей стороне и поддержат в трудную минуту, придает уверенность в завтрашнем дне. Праздник напоминает всем братьям и сестрам о том, что они самые близкие в этом мире люди по отношению друг к другу. 10 апреля Всемирный день гомеопатии

10 апреля – Всемирный день гомеопатии, праздник, учрежденный в честь отличного от традиционной медицины подхода к терапии. Гомеопатия базируется на двух принципах: подобия и учета индивидуальных особенностей пациента. Препараты дают организму сигнал, который запускает программу выздоровления. Древнюю методику используют в XXI веке больше половины населения Индии, треть французов и 45 % немцев. Миллионы излечившихся с помощью данной методики больных подтверждают ее эффективность. Поэтому 10 апреля и отмечается Всемирный день гомеопатии. 10 апреля 1849 года Уолтер Хант получил патент на булавку

10 апреля – день рождения неутомимой помощницы – маленькой английской булавки, которая своим появлением на свет значительно улучшила жизнь всего человечества. Именно 10 апреля 1849 года американский механик Уолтер Хант получил патент на свое изобретение. Патент он продал предприимчивому англичанину Чарльзу Роулеру за 400 долларов, чтобы расплатиться с долгами. Чарльз понял, что оригинальное приспособление для скрепления одежды получит развитие и будет пользоваться спросом. Так булавка стала английской, а Уолтер Хант был забыт как ее изобретатель. Этим простым, но гениальным изобретением практически каждый из нас пользовался хотя бы раз в жизни. Стоит отметить, что конструкция английской булавки за эти годы практически не изменилась. 10 апреля отмечают День банана