Подросток играл в прятки с друзьями и оказался в другой стране. Шесть дней он провёл без еды и воды

Мальчик играл в прятки и заперся в грузовом контейнере. Забава зашла так далеко, что через несколько дней он оказался в другой стране.
Мальчик играл в прятки и заперся в грузовом контейнере. Забава зашла так далеко, что через несколько дней он оказался в другой стране.
Фото: Pixabay
Недавно 15-летний житель Бангладеш со своими друзьями играл в прятки и спрятался в грузовом контейнере. Ребята так долго не могли найти соперника, что он уснул. А контейнер погрузили на судно, которое отправлялось в Малайзию, сообщает Times Now.
Фото: Reddit
Через шесть дней подростка нашли внутри контейнера. Путешествие в 2300 миль [3 701 километр – прим. ред.] отразилось на его здоровье. Мальчик был голоден и обезвожен – он чудом выжил. По некоторым данным, у него была лихорадка. Его доставили в больницу.
Фото: Pixabay
Изначально полиция подозревала, что мальчик стал жертвой торговли людьми, но позже эта версия была отклонена. Выяснилось, что все произошло случайно.
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