Подросток играл в прятки с друзьями и оказался в другой стране. Шесть дней он провёл без еды и воды

Мальчик играл в прятки и заперся в грузовом контейнере. Забава зашла так далеко, что через несколько дней он оказался в другой стране.



Фото: Pixabay

Недавно 15-летний житель Бангладеш со своими друзьями играл в прятки и спрятался в грузовом контейнере. Ребята так долго не могли найти соперника, что он уснул. А контейнер погрузили на судно, которое отправлялось в Малайзию, сообщает Times Now.



Фото: Reddit

Через шесть дней подростка нашли внутри контейнера. Путешествие в 2300 миль [3 701 километр – прим. ред.] отразилось на его здоровье. Мальчик был голоден и обезвожен – он чудом выжил. По некоторым данным, у него была лихорадка. Его доставили в больницу.