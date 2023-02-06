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Подросток играл в прятки с друзьями и оказался в другой стране. Шесть дней он провёл без еды и воды

06 февраля 2023 06:42
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Мальчик играл в прятки и заперся в грузовом контейнере. Забава зашла так далеко, что через несколько дней он оказался в другой стране.

Подросток играл в прятки с друзьями и оказался в другой стране. Шесть дней он провёл без еды и воды-1


Фото: Pixabay

Недавно 15-летний житель Бангладеш со своими друзьями играл в прятки и спрятался в грузовом контейнере. Ребята так долго не могли найти соперника, что он уснул. А контейнер погрузили на судно, которое отправлялось в Малайзию, сообщает Times Now.

Подросток играл в прятки с друзьями и оказался в другой стране. Шесть дней он провёл без еды и воды-4


Фото: Reddit

Через шесть дней подростка нашли внутри контейнера. Путешествие в 2300 миль [3 701 километр – прим. ред.] отразилось на его здоровье. Мальчик был голоден и обезвожен – он чудом выжил. По некоторым данным, у него была лихорадка. Его доставили в больницу.

Подросток играл в прятки с друзьями и оказался в другой стране. Шесть дней он провёл без еды и воды-7


Фото: Pixabay

Изначально полиция подозревала, что мальчик стал жертвой торговли людьми, но позже эта версия была отклонена. Выяснилось, что все произошло случайно.

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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