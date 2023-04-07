7 апреля – День подвига. Чем ещё известна эта дата?

7 апреля – Всемирный день здоровья

Сегодня, 7 апреля, Всемирный день здоровья. Дата выбрана в честь основания Всемирной организации здравоохранения. Всемирный день здоровья – это глобальная кампания ВОЗ, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения. В этот день во всем мире пропагандируют физическое, умственное и эмоциональное благополучие каждого из нас. Советуем придерживаться простых правил здорового образа жизни для того, чтобы оставаться здоровыми (духовно и физически), жить долго и счастливо. Не забывая при этом говорить спасибо всем, кто заботится о вашем здоровье и помогает преодолевать болезни, то есть медицинским работникам. 7 апреля – Международный день бобра

7 апреля – Международный день бобра. Стоит заметить, что Международных дней бобра два. Первый именно 7 апреля, а второй 18 октября. Причем первый относится, скорее, к канадскому (североамериканскому) бобру, второй к европейскому обыкновенному (речному). Но бобр – это настолько замечательный зверь, что и двух праздников для него не жалко. Бобры – это уникальные животные, которых отличают инженерные способности и наличие строительных навыков с самого рождения. Они являются рекордсменами по сооружению плотин. Кстати, плотины бобров – единственное сооружение, построенное животными, которое можно увидеть из космоса. Сегодня бобры классифицируются Международным союзом охраны природы как виды, вызывающие наименьшее беспокойство. Однако так было не всегда, бобры были почти истреблены в начале XX века в результате чрезмерной охоты на их мясо, мех и бобровую струю. Чтобы этого больше не повторилось, необходимо помнить о важности бобров для окружающей среды. 7 апреля – День подвига