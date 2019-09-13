Пятница 13-ое и полнолуние. Что нельзя делать в «чёрный» день

С 13 на 14 сентября луна перейдет в новую фазу и в 7:32 будет особенно активна. Это время будет особенно тяжелым. В этот день лучше отложить все важные дела, походы и приключения. Полнолуние — благоприятное время для наведения порядка в голове и проявления внимания близким. По возможности, провести день дома — в одиночестве или с родными.

В пятницу 13-го бегут мурашки по коже, случаются неудачные дни, а у некоторых наоборот — удачные. Древние римляне считали «13» числом смерти, разрушения и несчастий. Кстати, ночью пятница 13-ое плавно перейдет в полнолуние.

Мы собрали пять основных страшилок-примет о пятнице 13-го, на всякий случай.

1. Пятница 13-ое — не самое лучшее время для поездок или путешествий. Да и вообще, постарайтесь в этот день не ездить на собственном транспорте, лучше выбрать общественный. Считается, что пятницу 13-го дорога наполняется неприятными сюрпризами.

2. Существует предположение, что в пятницу 13-го компьютерные вирусы ведут себя активнее обычного. Поэтому попробуйте при возможности сократить до минимума использование гаджетов в этот день.

3. Считается, что любого рода посадки растений в пятницу 13-го не увенчаются успехом. Либо оно не будет плодоносить, либо завянет. Перенесите посадку на другой день.

4. В пятницу 13-го не рекомендуется устраиваться на новую работу. По возможности проведите день в уюте и тепле в своем доме, наслаждаясь каким-нибудь качественным ужастиком.

5. В пятницу 13-го лучше всего избегать предрассудков. Ученые выяснили, что число 13 чаще остальных выпадает на пятницу. Поэтому постарайтесь не переживать и провести день спокойно.