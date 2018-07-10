Пятница 13: трагедии и приметы. Стоит ли верить?

Пятницу 13 давно считают не самым удачливым днем, а некоторые особо суеверные люди и вовсе говорят, что это «ведьмина» дата. В 2018 году мистический день выпал дважды: в апреле и июле. Рассмотрим, какие суеверия связаны с пятницей 13-го и стоит ли этого бояться.

С чего все началось?

Есть версия, что Ева съела запретный плод в пятницу 13. Также теологи говорят, что Христа распяли в пятницу, а предатель Иуда был 13 апостолом.

Кроме того, таинственную историю пятницы 13 ассоциируют с трагической историей Ордена тамплиеров. В пятницу 13 октября 1307 многие члены ордена были арестованы. Некоторых тамплиеров пытали и казнили путем сожжения.

Чем пятница 13-го так не угодила людям и почему этот день привлекает столько внимания? Все версии здесь.

Какие приметы, связанные с пятницей 13, существуют сегодня?

Суеверные люди предпочитают вовсе не выходить на улицу и остерегаться всего, что может навлечь беду. Так многие говорят, что в пятницу 13 не стоит ехать в далекое путешествие и без надобности садиться за руль автомобиля. Одолжать деньги, ссориться и обсуждать с кем-то свои сны тоже не стоит, потому как некоторые говорят об особой негативной энергетике, существующей в этот день. Она может лишить жизненных сил и даже привести к скандалам. Пятница 13 – не лучший день для начала чего-либо нового: растения, посаженные в этот день, не будут плодородить, а смена имиджа или места работы не принесет ничего хорошего. Браки, заключенные в пятницу 13, также считаются не особо удачливыми и долговременными. К тому же любое веселье может привести к беде. А чтобы оградить себя от негативного влияния этого мистического дня многие советуют сходить в церковь.

Какие события происходили в пятницу 13?

В конце 18 века британские власти решили доказать, что трагичность пятницы 13-го всего лишь заблуждение. Для этого они начали строить корабль, который впоследствии назвали «Пятница», именно в эту дату. В плавание его пустили также в этот злополучный день. Назад «Пятница» так и не вернулась.

Первая крупнейшая авиакатастрофа в мире случилась в пятницу, 13 октября 1972 года. Около Москвы разбился авиалайнер Ил-62, погибли 174 человека.

13 января 2012 года трагедия случилась на борту лайнера «Costa Concordia». В итоге пострадали 4200 пассажиров и членов экипажа.

Серия терактов в Париже в ноябре 2015-го случилась тоже в пятницу, 13-го. Террористы нападали в шести местах города – они взрывали бомбы и убивали людей из автомата. В результате пострадали 130 человек.

Случаи из истории расскажут о неудачах, которые произошли в пятницу 13-го в современной Великобритании (читать далее).

Что говорит астролог?

Белорусский астролог Игорь Кирюшин утверждает, что прислушиваться к предупреждениям по поводу пятницы 13-го все же стоит, но без фанатизма. Число 13 всегда считалось несчастливым, и поэтому опасению людей по поводу этого дня вполне обоснованы. Сидеть дома и бояться всего не нужно. Просто старайтесь быть аккуратнее и соблюдайте правила безопасности. Конечно, все будет зависеть от того, как себя настроить: если зациклиться на том, что пятница 13 – неудачный день, то, скорее всего, так и будет.

Несмотря на то, что люди до сих пор боятся пятницы 13-го, есть люди, которым этот день приносит положительные эмоции. Так, мы рассказывали о женщине, родившей двух своих детей в пятницу 13-го с разницей в 6 лет (подробнее здесь).

История знает много странных случаев, связанных с пятницей 13-го, верить в мистику этой даты или считать это трагическим стечением обстоятельств – выбирать каждому.