Они поженятся в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак

В пятницу 13-го состоится самое обсуждаемое событие сентября — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. СМИ сообщают, что сразу после ЗАГСа пара отправится на венчание. «Это очень красивая традиция», — считает Ксения. Кстати, приглашение на банкет получили около трехсот человек. Узнать жениха Ксении Собчак получше можно в нашем материале. Ксения о Константине В октябрьском выпуске Tatler Ксения Собчак и Константин Богомолов дали интервью. Ксения стала главной героиней журнала и рассказала о своих чувствах накануне свадьбы. Ксения Собчак:

Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая призналась, что сейчас она достраивает частный дом, в который, вероятнее всего, переедет пара после свадьбы. Также Собчак рассказала, что готовит в их доме повар, а Ксения контролирует процесс. Богомолов же в интервью в основном говорил о театре, в котором он работает. Но сказать пару слов о возлюбленной не забыл. Константин Богомолов:

Я люблю этого человека, и для меня отношения с ней предельно серьезны. Все остальное обсуждать не имеет смысла. О предыдущих браках Константин Богомолов прожил в браке с актрисой Дарьей Мороз 8 лет. В нем у пары родилась дочь Анна. Сейчас девочка учится в немецкой школе при посольстве Германии в России. У Ксении же от брака с Максимом Виторганом остался сын Платон. Мальчика воспитывают оба родителя. Родители оставили сыну двойную фамилию. Ксения уже подружилась с дочерью возлюбленного, а Богомолов, по словам Собчак, прекрасно общается с Платоном. Также Ксения отметила, что в июле на Сардинии пара отдыхала с детьми. О похудении перед свадьбой Как рассказала знакомая пары «Комсомольской правде», режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой. «Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — сообщила знакомая пары.

Фото: instagram.com/konbog75

О первой встрече и романе Константин Богомолов и Ксения Собчак познакомились пять лет назад на интервью. Первое впечатление о режиссере у Ксении сложилось неоднозначное. Ксения Собчак

Я про себя подумала еще тогда: «Скучно говорит. Умный, но скучный». Спустя много лет Ксения пригласила Богомолова на интервью. Тогда между режиссером и телеведущей проскочила искра. Об Instagram На Константина Богомолова подписано 60 тысяч пользователей в Instagram. Режиссер активно ведет свой аккаунт. В нем нередко появляются снимки, на которых запечатлены Ксения Собчак и дети. Также Богомолов публикует много материалов о театре.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak