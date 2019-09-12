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Они поженятся в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак

12 сентября 2019 16:04
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В пятницу 13-го состоится самое обсуждаемое событие сентября — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. СМИ сообщают, что сразу после ЗАГСа пара отправится на венчание. «Это очень красивая традиция», — считает Ксения. Кстати, приглашение на банкет получили около трехсот человек. Узнать жениха Ксении Собчак получше можно в нашем материале.

Ксения о Константине 

В октябрьском выпуске Tatler Ксения Собчак и Константин Богомолов дали интервью. Ксения стала главной героиней журнала и рассказала о своих чувствах накануне свадьбы.  

Ксения Собчак:  
Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок.  

Они поженятся в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак-1

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая призналась, что сейчас она достраивает частный дом, в который, вероятнее всего, переедет пара после свадьбы. Также Собчак рассказала, что готовит в их доме повар, а Ксения контролирует процесс.  

Богомолов же в интервью в основном говорил о театре, в котором он работает. Но сказать пару слов о возлюбленной не забыл.  

Константин Богомолов:  
Я люблю этого человека, и для меня отношения с ней предельно серьезны. Все остальное обсуждать не имеет смысла.  

О предыдущих браках  

Константин Богомолов прожил в браке с актрисой Дарьей Мороз 8 лет. В нем у пары родилась дочь Анна. Сейчас девочка учится в немецкой школе при посольстве Германии в России.  

У Ксении же от брака с Максимом Виторганом остался сын Платон. Мальчика воспитывают оба родителя. Родители оставили сыну двойную фамилию.  

Ксения уже подружилась с дочерью возлюбленного, а Богомолов, по словам Собчак, прекрасно общается с Платоном. Также Ксения отметила, что в июле на Сардинии пара отдыхала с детьми.  

О похудении перед свадьбой  

Как рассказала знакомая пары «Комсомольской правде», режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой.  

«Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — сообщила знакомая пары.  

Они поженятся в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак-4

Фото: instagram.com/konbog75

О первой встрече и романе

Константин Богомолов и Ксения Собчак познакомились пять лет назад на интервью. Первое впечатление о режиссере у Ксении сложилось неоднозначное.  

Ксения Собчак
Я про себя подумала еще тогда: «Скучно говорит. Умный, но скучный».  

Спустя много лет Ксения пригласила Богомолова на интервью. Тогда между режиссером и телеведущей проскочила искра.

Об Instagram  

На Константина Богомолова подписано 60 тысяч пользователей в Instagram. Режиссер активно ведет свой аккаунт. В нем нередко появляются снимки, на которых запечатлены Ксения Собчак и дети. Также Богомолов публикует много материалов о театре.

Они поженятся в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак-7

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Под фотографиями с Собчак режиссер остается сдержанным. Так, недавно под фото с Ксенией Богогомолов оставил скромное «Я люблю тебя».

«Мадонна с телефоном. Художник Александр Симонов. С Днем Варенья, Прекрасная!» — написал режиссер под одной из фотографий.  

За страницей Ксении Собчак в Instagram следит 6,6 млн подписчиков. Что публикует телеведущая в своем аккаунте — здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Ксения Собчак # Максим Виторган # Константин Богомолов

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