Они поженятся в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак
В пятницу 13-го состоится самое обсуждаемое событие сентября — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. СМИ сообщают, что сразу после ЗАГСа пара отправится на венчание. «Это очень красивая традиция», — считает Ксения. Кстати, приглашение на банкет получили около трехсот человек. Узнать жениха Ксении Собчак получше можно в нашем материале.
Ксения о Константине
В октябрьском выпуске Tatler Ксения Собчак и Константин Богомолов дали интервью. Ксения стала главной героиней журнала и рассказала о своих чувствах накануне свадьбы.
Ксения Собчак:
Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок.
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Телеведущая призналась, что сейчас она достраивает частный дом, в который, вероятнее всего, переедет пара после свадьбы. Также Собчак рассказала, что готовит в их доме повар, а Ксения контролирует процесс.
Богомолов же в интервью в основном говорил о театре, в котором он работает. Но сказать пару слов о возлюбленной не забыл.
Константин Богомолов:
Я люблю этого человека, и для меня отношения с ней предельно серьезны. Все остальное обсуждать не имеет смысла.
О предыдущих браках
Константин Богомолов прожил в браке с актрисой Дарьей Мороз 8 лет. В нем у пары родилась дочь Анна. Сейчас девочка учится в немецкой школе при посольстве Германии в России.
У Ксении же от брака с Максимом Виторганом остался сын Платон. Мальчика воспитывают оба родителя. Родители оставили сыну двойную фамилию.
Ксения уже подружилась с дочерью возлюбленного, а Богомолов, по словам Собчак, прекрасно общается с Платоном. Также Ксения отметила, что в июле на Сардинии пара отдыхала с детьми.
О похудении перед свадьбой
Как рассказала знакомая пары «Комсомольской правде», режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой.
«Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — сообщила знакомая пары.
Фото: instagram.com/konbog75
О первой встрече и романе
Константин Богомолов и Ксения Собчак познакомились пять лет назад на интервью. Первое впечатление о режиссере у Ксении сложилось неоднозначное.
Ксения Собчак
Я про себя подумала еще тогда: «Скучно говорит. Умный, но скучный».
Спустя много лет Ксения пригласила Богомолова на интервью. Тогда между режиссером и телеведущей проскочила искра.
Об Instagram
На Константина Богомолова подписано 60 тысяч пользователей в Instagram. Режиссер активно ведет свой аккаунт. В нем нередко появляются снимки, на которых запечатлены Ксения Собчак и дети. Также Богомолов публикует много материалов о театре.
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Под фотографиями с Собчак режиссер остается сдержанным. Так, недавно под фото с Ксенией Богогомолов оставил скромное «Я люблю тебя».
«Мадонна с телефоном. Художник Александр Симонов. С Днем Варенья, Прекрасная!» — написал режиссер под одной из фотографий.
За страницей Ксении Собчак в Instagram следит 6,6 млн подписчиков. Что публикует телеведущая в своем аккаунте — здесь подробнее.