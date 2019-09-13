Ксения Собчак показала фото со свадьбы с Константином Богомоловым
Новости России. Ксения Собчак показала первые свадебные фото. 13 сентября она выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова.
Снимок телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Собчак стоит спиной в свадебном платье. Еще на одном фото показаны одинаковые браслеты молодоженов с их инициалами и выгравированным сердцем.
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак:
Мне кажется, я готова к главному Дню!
Ранее телеведущая рассказывала в интервью, что кроме свадьбы пара планирует обвенчаться.
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Для обоих молодоженов этот брак станет вторым. Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Константин Богомолов женат на актрисе Дарье Мороз.
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