Ксения Собчак показала фото со свадьбы с Константином Богомоловым

Новости России. Ксения Собчак показала первые свадебные фото. 13 сентября она выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова. Снимок телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Собчак стоит спиной в свадебном платье. Еще на одном фото показаны одинаковые браслеты молодоженов с их инициалами и выгравированным сердцем.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак:

Мне кажется, я готова к главному Дню! Ранее телеведущая рассказывала в интервью, что кроме свадьбы пара планирует обвенчаться.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak