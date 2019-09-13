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Ксения Собчак показала фото со свадьбы с Константином Богомоловым

13 сентября 2019 08:27
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Новости России. Ксения Собчак показала первые свадебные фото. 13 сентября она выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова.  

Снимок телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Собчак стоит спиной в свадебном платье. Еще на одном фото показаны одинаковые браслеты молодоженов с их инициалами и выгравированным сердцем.  

Ксения Собчак показала фото со свадьбы с Константином Богомоловым-1

Фото: instagram.com/xenia_sobchak 

Ксения Собчак:
Мне кажется, я готова к главному Дню!   

Ранее телеведущая рассказывала в интервью, что кроме свадьбы пара планирует обвенчаться.  

Ксения Собчак показала фото со свадьбы с Константином Богомоловым-4

Фото: instagram.com/xenia_sobchak  

Для обоих молодоженов этот брак станет вторым. Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Константин Богомолов женат на актрисе Дарье Мороз.  

Что известно об избраннике Ксении Собчак (читайте далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Ксения Собчак # Константин Богомолов

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