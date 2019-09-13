Лобода откажется выступать, если в гримёрке нет нового чайника. Что ещё требуют артисты (даже стены для них ломают)

В мире ивента существует негласная поговорка: величина артиста измеряется в количестве страниц его бытового райдера. Сегодня «пробежимся» по самым необычным пунктам из списка звездных требований.

Для организаторов концертов бытовой райдер артиста – своего рода Библия, которую они обязуются прочесть от корки до корки, четко следовать ее пунктам и выполнять все звездные прихоти. А их, как и полагается у богов сцены, предостаточно! Например, американская поп-дива Рианна не выйдет на площадку, предварительно не полежав на плюшевом диване с исключительно животным принтом.

Ники Минаж предпочитает релаксировать в окружении свеч с хлебобулочным ароматом, а самая чувственная блондинка российской эстрады Светлана Лобода откажется от выступления, если не обнаружит в гримерке только что купленный чайник.

Ольга в концертном бизнесе уже 6 лет. Через ее руки прошло несколько десятков подобных звездных шорт-листов. Ольга Звездочкина, организатор концертов:

Limp Bizkit. В райдере прописано 150 белых полотенец.

Эрос Рамазотти приезжал, он почти всю кухню не в плане повара только, а в плане какой-то техники вез с собой. Это была отдельная фура.

Это одна из престижных концертных площадок страны – Дворец Республики. В стенах храма искусства побывали самые именитые артисты планеты: Дженнифер Лопес, Тото Кутуньо, Селин Дион – всех не перечесть. Исполнители приезжают и уезжают, а вот слава об их причудах остается. Максим Приходовский, заместитель директора по организации и проведению государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий ГУ «Дворец Республики»:

Дженнифер Лопес, это любовь ко всему белому. Мы делали белые диваны, перекрашивали и рушили стенки в гостинице для того, чтобы создать отдельно детскую комнату. У Филиппа Киркорова – это хороший итальянский кофе. Наргиз Закирова – специальные благовония.

Зато представители, как модно сейчас говорить, новой музыкальной школы звездными замашками не удивляют. То ли адекватно оценивают масштабы собственной личности, то ли скромничают. Во всяком случае, молодые артисты свои бытовые нужды не культивируют. Например, популярный репер T-Fest желает для себя и своих музыкантов пять одноместных номеров с большой кроватью и полным набором предметов личной гигиены.

Похожие требования и у белоглазого Элджея. Похвально, что парень заботится о своих поклонниках, посвящая им отдельную строчку в своем райдере, где требует, чтобы местная охрана была проинструктирована о слэме и стейдждайвинге, обязательно лояльно относилась к фанатам и не выводила их из клуба за эмоциональные танцы.

Директору концертного агентства Ивану часто приходится работать и с кумирами молодежи, и с маститыми рок-артистами. Иван Селищев, директор концертного агентства:

Те времена, когда люди заказывали нереальные штуки себе в гримерку, уже давно прошли. Никто там розы не просит или покрасить стены гримерки в черный цвет – нет. Самая нетривиальная группа попросила имбирь с медом. Поставил им в гримерке, а они: «Нам не надо. Мы просто проверяем: читает ли организатор наш райдер».