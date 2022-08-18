Пять натуральных средств от солнечных ожогов, которые вы найдёте в холодильнике

Жаркое лето снова вернулось в Беларусь. Если вы пробыли на солнце весь день, вполне вероятно могли получить небольшие солнечные ожоги, даже используя солнцезащитный крем. Предлагаем несколько природных средств, чтобы решить эту проблему.



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Как сообщил фармацевт изданию The Sun, можно использовать кремы и лосьоны после загара, но если таковых не оказалось, не паникуйте. Вы можете успокоить ожоги продуктами из холодильника. Греческий йогурт

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Первое его преимущество – средство действительно дешевле кремов после загара. Йогурт поможет не только охладить кожу, но и успокоить область покраснения. В нем содержатся молочнокислые бактерии, которые будут лучше заживлять ожоги. Специалист уверен, что через несколько минут намазанная кожа должна успокоиться. Мед



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Наверняка, вы удивились, прочитав это слово в материале о борьбе с ожогами. Однако мед также способен успокоить кожу после загара. Этот природный продукт имеет противовоспалительные свойства, поэтому тоже может помочь. Нужно лишь нанести крем на обгоревшие участки и оставить примерно на полчаса. После все смыть. Огурцы



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Если вы когда-нибудь клали огурцы на глаза или хотя бы видели такое в фильмах, то знаете, что эти овощи известны способностью оказывать охлаждающие действие. Огурцы помогут уменьшить воспаление, которое возникает после ожога. Необходимо положить кружочки огурцов на покраснение или перемолоть овощи в блендере и полученную смесь нанести на кожу. Для более сильного охлаждающего действия перед использованием положите огурцы в морозилку на 30 минут. Морковь



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Это еще один необычный продукт в списке противоожоговых средств. Морковь нужно не наносить, а есть. Это полезно потому, что в овоще содержится бета-каротин, который способствует заживлению солнечных ожогов изнутри. Корнеплод поможет предупредить сильные ожоги у людей со светлой и чувствительной кожей. Такой компонент, как в моркови, есть еще в картофеле и мускатной дыне. Черника