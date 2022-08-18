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Пять натуральных средств от солнечных ожогов, которые вы найдёте в холодильнике

18 августа 2022 11:30
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Жаркое лето снова вернулось в Беларусь. Если вы пробыли на солнце весь день, вполне вероятно могли получить небольшие солнечные ожоги, даже используя солнцезащитный крем. Предлагаем несколько природных средств, чтобы решить эту проблему.

Пять натуральных средств от солнечных ожогов, которые вы найдёте в холодильнике-1


Фото: pixabay

Как сообщил фармацевт изданию The Sun, можно использовать кремы и лосьоны после загара, но если таковых не оказалось, не паникуйте. Вы можете успокоить ожоги продуктами из холодильника.

Греческий йогурт

Пять натуральных средств от солнечных ожогов, которые вы найдёте в холодильнике-4

Фото: pixabay

Первое его преимущество – средство действительно дешевле кремов после загара. Йогурт поможет не только охладить кожу, но и успокоить область покраснения. В нем содержатся молочнокислые бактерии, которые будут лучше заживлять ожоги. Специалист уверен, что через несколько минут намазанная кожа должна успокоиться.

Мед

Пять натуральных средств от солнечных ожогов, которые вы найдёте в холодильнике-7


Фото: pixabay

Наверняка, вы удивились, прочитав это слово в материале о борьбе с ожогами. Однако мед также способен успокоить кожу после загара. Этот природный продукт имеет противовоспалительные свойства, поэтому тоже может помочь. Нужно лишь нанести крем на обгоревшие участки и оставить примерно на полчаса. После все смыть.

Огурцы

Пять натуральных средств от солнечных ожогов, которые вы найдёте в холодильнике-10


Фото: pixabay

Если вы когда-нибудь клали огурцы на глаза или хотя бы видели такое в фильмах, то знаете, что эти овощи известны способностью оказывать охлаждающие действие. Огурцы помогут уменьшить воспаление, которое возникает после ожога. Необходимо положить кружочки огурцов на покраснение или перемолоть овощи в блендере и полученную смесь нанести на кожу. Для более сильного охлаждающего действия перед использованием положите огурцы в морозилку на 30 минут.

Морковь

Пять натуральных средств от солнечных ожогов, которые вы найдёте в холодильнике-13


Фото: pixabay

Это еще один необычный продукт в списке противоожоговых средств. Морковь нужно не наносить, а есть. Это полезно потому, что в овоще содержится бета-каротин, который способствует заживлению солнечных ожогов изнутри. Корнеплод поможет предупредить сильные ожоги у людей со светлой и чувствительной кожей. Такой компонент, как в моркови, есть еще в картофеле и мускатной дыне.

Черника

Пять натуральных средств от солнечных ожогов, которые вы найдёте в холодильнике-16


Фото: pixabay

Ее может и не быть в вашем холодильнике, но если случайно окажется, этот пункт для вас. Черника – источник витамина С, который помогает предотвратить старение и появление морщин. Нужно просто съесть большую порцию черники, особенно если солнце обожгло лицо. Фармацевт уверен, что работа над предотвращением повреждений кожи изнутри может быть так же полезна, как и использование кремов.

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