Ухаживаем за кожей летом правильно. Вот несколько советов, которые помогут выглядеть на все 100 процентов

Некоторым кажется, что с приходом лета добавляется только один компонент в уходе за кожей – это солнцезащитный крем. Но это не так. На самом деле в такие жаркие дни наша кожа лица борется с перепадами температуры, с сухостью и многими другими раздражителями. Поэтому здесь нужен особый уход.

Главные компоненты в уходе за кожей летом – это очищение и увлажнение. Умывать кожу нужно два раза в день (утром и вечером), при этом использовать те средства, которые не имеют в своём составе спирта. Это поможет защитить кожу от раздражения. Также после данной процедуры нужно обязательно тонизировать лицо. Это можно сделать с помощью специальных косметических средств или обычного льда. Только будьте аккуратны и не переусердствуйте.

С очищением разобрались, теперь давайте перейдём к увлажнению. Здесь нужно понимать, что с приходом лета пора отказаться от питательных кремов, так как обычно в это время мы чаще едим фрукты и овощи, тем самым обогащаем наш организм витаминами и полезными минералами. Поэтому после умывания утром и вечером наносите тонкий слой именно увлажняющего крема. Это поможет вашей коже справиться с жарой намного эффективнее.

Макияж

Здесь мы приведём несколько советов, которые помогут не навредить коже лица. Но помните, что нужно стараться использовать минимум косметики, чтобы состояние ваших пор и сальных желёз не ухудшалось.

– Во время жарких дней исключите косметику, которая содержит салициловую кислоту.

– Используйте только те тональные основы, которые увлажняют и защищают от ультрафиолета.

– Все текстуры должны быть лёгкими и не чувствоваться на коже.

– На время откажитесь от пудры. Это поможет не забивать поры. Если вам не нравится блеск, то можете воспользоваться матирующими салфетками.