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Ухаживаем за кожей летом правильно. Вот несколько советов, которые помогут выглядеть на все 100 процентов

14 июня 2022 09:36
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Некоторым кажется, что с приходом лета добавляется только один компонент в уходе за кожей – это солнцезащитный крем. Но это не так. На самом деле в такие жаркие дни наша кожа лица борется с перепадами температуры, с сухостью и многими другими раздражителями. Поэтому здесь нужен особый уход.  

Ухаживаем за кожей летом правильно. Вот несколько советов, которые помогут выглядеть на все 100 процентов-1

Фото: pinterest.com/yogiapproved

Ежедневные процедуры  

Главные компоненты в уходе за кожей летом – это очищение и увлажнение. Умывать кожу нужно два раза в день (утром и вечером), при этом использовать те средства, которые не имеют в своём составе спирта. Это поможет защитить кожу от раздражения. Также после данной процедуры нужно обязательно тонизировать лицо. Это можно сделать с помощью специальных косметических средств или обычного льда. Только будьте аккуратны и не переусердствуйте.  

Ухаживаем за кожей летом правильно. Вот несколько советов, которые помогут выглядеть на все 100 процентов-4

Фото: pinterest.com/atom_tania

С очищением разобрались, теперь давайте перейдём к увлажнению. Здесь нужно понимать, что с приходом лета пора отказаться от питательных кремов, так как обычно в это время мы чаще едим фрукты и овощи, тем самым обогащаем наш организм витаминами и полезными минералами. Поэтому после умывания утром и вечером наносите тонкий слой именно увлажняющего крема. Это поможет вашей коже справиться с жарой намного эффективнее.  

Ухаживаем за кожей летом правильно. Вот несколько советов, которые помогут выглядеть на все 100 процентов-7

Фото: pinterest.com/mujerde10

Макияж  

Здесь мы приведём несколько советов, которые помогут не навредить коже лица. Но помните, что нужно стараться использовать минимум косметики, чтобы состояние ваших пор и сальных желёз не ухудшалось.  

– Во время жарких дней исключите косметику, которая содержит салициловую кислоту.  

– Используйте только те тональные основы, которые увлажняют и защищают от ультрафиолета.  

– Все текстуры должны быть лёгкими и не чувствоваться на коже.  

– На время откажитесь от пудры. Это поможет не забивать поры. Если вам не нравится блеск, то можете воспользоваться матирующими салфетками.  

Ухаживаем за кожей летом правильно. Вот несколько советов, которые помогут выглядеть на все 100 процентов-10

Фото: pinterest.com/toqueanjo2017

Питание  

Пусть этот пункт последний в перечне, но это не уменьшает его важность. Многие проблемы с кожей идут изнутри. Поэтому особое внимание нужно уделить питанию. Летом в ежедневный рацион можно добить сезонные овощи и фрукты, уменьшить порции тяжёлой пищи и фастфуда – и ваша кожа станет более чистой и гладкой.  

Ухаживаем за кожей летом правильно. Вот несколько советов, которые помогут выглядеть на все 100 процентов-13

Фото: pinterest.com/eveningpins

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