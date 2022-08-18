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Девушка с родимым пятном на лице стала моделью и блогером, несмотря на издевательства

18 августа 2022 11:20
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Девушка, над которой смеялись из-за большого пятна на лице, стала моделью. Вдохновляющая история англичанки, которая поможет вам ценить себя и ещё больше любить свою внешность.

Девушка с родимым пятном на лице стала моделью и блогером, несмотря на издевательства-1


Фото: instagram.com/amyelsegood

Эмми – консультант по пластическим операциям из Лидса. Она выросла с большим пятном на лице, которое покрывает часть её лица. Но девушка научилась любить свою кожу и даже стала моделью, рассказывает издание Mirror. Пятно Эмми поверхностное. Оно могло возникнуть из-за скопления неправильно сформировавшихся сосудов в коже. Модель пыталась исправить его с помощью лазера, но после дискомфортных процедур от этой идеи пришлось отказаться.

Девушка с родимым пятном на лице стала моделью и блогером, несмотря на издевательства-4


Фото: instagram.com/amyelsegood

Сейчас девушке 29 лет. Ещё в подростковом возрасте она чувствовала себя неуверенно из-за внешности, не такой как у всех, и пыталась скрыть пятно с помощью макияжа. Но со временем это прошло. Сейчас Эмми в своих социальных сетях делится секретами по уходу за лицом с подобными пятнами. Девушка даже решила обратиться в модельное агентство – и её пригласили на съёмки.

Девушка с родимым пятном на лице стала моделью и блогером, несмотря на издевательства-7


Фото: instagram.com/amyelsegood

«Я начала снимать видео в Instagram и YouTube, потому что было много других девушек, у которых были такие же проблемы, как у меня. Публиковать видео о том, как я пробую разные макияжи и смотреть, что работает, стало моим хобби, чтобы другие люди тоже знали об этом», – говорит Эмми.

Девушка с родимым пятном на лице стала моделью и блогером, несмотря на издевательства-10


Фото: instagram.com/amyelsegood

Модель по-прежнему сталкивается с негативной реакцией окружающих на внешность. Девушка не сдается и рада, что, занимаясь модельным бизнесом, она может быть собой и что профессионалы хотят с ней работать. Её не только приглашают на коммерческие съёмки, но зовут рассказать о себе в документальных фильмах.

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# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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