Просто и эффективно спасаемся от жары. Пять способов чувствовать себя комфортно в любую погоду

Лето – время тёплых и солнечных дней. Однако не всегда температура на улице нас устраивает. Ведь бывает слишком жарко. Именно поэтому мы решили написать статью, в которой расскажем, как хорошо себя чувствовать даже при знойной погоде. Тёплый душ Кажется, что именно холодная вода помогает нам чувствовать себя лучше. Однако это заблуждение, которое не имеет ничего общего с действительностью. Если мы во время жары принимаем холодный душ, то в наш мозг поступает сигнал, что внешние условия резко изменились. Поэтому организм начинает накапливать тепло внутри тела, из-за чего у нас может подняться температура, из-за чего самочувствие только ухудшится. Именно поэтому нужно принимать душ с летней водой. Это поможет нам освежиться и не навредить своему здоровью.

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Напитки Когда жарко, мы привыкли брать воду из холодильника, но так делать нельзя. Лучше всего утоляют жажду напитки комнатной температуры, даже чай здесь вас спасёт больше, чем стакан ледяной воды. Если вы гуляете и решили зайти в магазин, чтобы купить попить, то стоит больше склоняться в сторону минералки, поскольку сладкие напитки могут усугубить ситуацию.

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Одежда Здесь нужно отдать предпочтение изделиям, которые сделаны из натуральных тканей. Именно такие предметы гардероба хорошо «дышат», что помогает вам комфортно переносить знойную погоду. Проветривания Летом лучше проветривать помещение ночью, поскольку внутри здания днём прохладнее, чем на улице. А вечером всё наоборот. Поэтому если хотите, чтобы дома вы не изнывали от жары, а чувствовали себя комфортно, то предлагаем в светлое время суток не проветривать квартиру.

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Питание С приходом лета нам нужно немного откорректировать свой ежедневный рацион. Для начала нужно убрать частое потребление мяса и другой тяжёлой пищи. В это время года нужно отдавать предпочтение овощам и фруктам. Также старайтесь есть меньшими порциями, но чаще (где-то 5-6 раз в день). Это поможет вам не чувствовать тяжесть целый день, а также минимизирует риск плохого самочувствия.

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