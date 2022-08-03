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Правила безопасного загара. Как побывать на пляже и не навредить организму?

03 августа 2022 11:05
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Как загорать без вреда для здоровья и можно ли это делать безопасно – эти вопросы волнуют многих любителей пляжного отдыха. Исчерпывающие ответы дал врач-дерматовенеролог.

Правила безопасного загара. Как побывать на пляже и не навредить организму?-1


Фото: kurort.krasnodar.ru

Как сообщил доктор в интервью aif.ru, загорать без проблем со здоровьем можно. Для этого рекомендуется придерживаться нескольких правил. В жаркие дни нужно пить больше жидкости и не находиться на открытом солнце днем. С 11 до 16 лучше спрятаться в густой тени. Одежду в такую погоду лучше выбрать из плотной ткани.

Правила безопасного загара. Как побывать на пляже и не навредить организму?-4


Фото: goodfon.ru

В летний период необходимо использовать средства с высокой степенью SPF-защиты. Это правило нужно соблюдать и в пасмурную погоду. На пляжах не рекомендуется находиться с влажной кожей, так как капельки воды действуют как маленькие линзы, фокусирующие солнечный свет – такой загар может привести к ожогам. В первый день лучше позагорать не больше 20 минут – в последующие дни допустимо увеличить время на столько же. А еще обязательно носить солнечные очки и головной убор.  

Правила безопасного загара. Как побывать на пляже и не навредить организму?-7


Фото: Shutterstock

Некоторым людям загорать нужно особенно осторожно. Это белокожие и голубоглазые блондины, рыжие, маленькие дети, те, у кого есть много родинок, пигментных пятен, а также люди с наследственностью по меланоме.

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