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Дочь Григория Лепса обманули мошенники. Вот как это произошло

17 августа 2022 11:16
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Никто не застрахован от проделок мошенников, даже звёзды. Дочь известно певца Григория Лепса рассказала свою историю.  

Издание 7 Дней.ру поделилось, что Инга Лепсверидзе решила сделать ремонт в своей квартире. Мастера хотелось найти хорошего, поэтому женщина обратилась к знакомым за советом. Те рассказали о специалисте, который предоставляет только качественную мебель. Поэтому девушка решила обратиться именно к этому поставщику.  

Дочь Григория Лепса обманули мошенники. Вот как это произошло-1

Фото: instagram.com/gvleps  

Заплатив залог в 500 тысяч российских рублей, Инга стала ждать ответа от мужчины. Однако никакой обратной связи не последовало. Позже дочери певца всё же удалось дозвониться до мошенника, но тот заверил, что мебель просто долго везут из Германии. Однако Инга не поверила и решила обратиться в полицию.  

Дочь Григория Лепса обманули мошенники. Вот как это произошло-4

Фото: instagram.com/ingaleps  

Как позже выяснилось, этого мужчину уже разыскивают, а в архиве правоохранительных органов не одно похожее заявление.  

Кстати, недавно мы рассказывали, почему некоторые фанаты отвернулись от Ани Лорак, – подробности здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Григорий Лепс # Инга Лепсверидзе # Фотофакт

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