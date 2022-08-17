Дочь Григория Лепса обманули мошенники. Вот как это произошло

Никто не застрахован от проделок мошенников, даже звёзды. Дочь известно певца Григория Лепса рассказала свою историю. Издание 7 Дней.ру поделилось, что Инга Лепсверидзе решила сделать ремонт в своей квартире. Мастера хотелось найти хорошего, поэтому женщина обратилась к знакомым за советом. Те рассказали о специалисте, который предоставляет только качественную мебель. Поэтому девушка решила обратиться именно к этому поставщику.

Фото: instagram.com/gvleps

Заплатив залог в 500 тысяч российских рублей, Инга стала ждать ответа от мужчины. Однако никакой обратной связи не последовало. Позже дочери певца всё же удалось дозвониться до мошенника, но тот заверил, что мебель просто долго везут из Германии. Однако Инга не поверила и решила обратиться в полицию.

Фото: instagram.com/ingaleps