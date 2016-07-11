Загадка «найди смартфон на ковре» сводит с ума пользователей соцсетей

Очередная загадка захватила умы пользователей сети по всему миру. Картинка у кого-то отнимает не только часы, но и целые дни.

Ряд изданий, чтобы помочь своим читателям найти спрятанный на картинке смартфон, публикуют подсказку, но многие пользователи все равно признаются, что и после этого не видят мобильный телефон.







Оптическая иллюзия креативно используется художниками. Например, рисунки, созданные в технике «анамарфоза», выглядят как бессмысленные или сюрреалистические абстракции. Но стоит поставить в определенное место металлический блестящий цилиндр – и картина, отражаясь в нем, принимает ясные реалистические очертания. Убедитесь сами. Фото и видео здесь.