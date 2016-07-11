Прямой эфир

Загадка «найди смартфон на ковре» сводит с ума пользователей соцсетей

11 июля 2016 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередная загадка захватила умы пользователей сети по всему миру. Картинка у кого-то отнимает не только часы, но и целые дни.

На фото пользователям нужно найти смартфон в чехле, который лежит на ковре.

Загадка «найди смартфон на ковре» сводит с ума пользователей соцсетей -1

Ряд изданий, чтобы помочь своим читателям найти спрятанный на картинке смартфон, публикуют подсказку, но многие пользователи все равно признаются, что и после этого не видят мобильный телефон.



Оптическая иллюзия креативно используется художниками. Например, рисунки, созданные в технике «анамарфоза», выглядят как бессмысленные или сюрреалистические абстракции. Но стоит поставить в определенное место металлический блестящий цилиндр – и картина, отражаясь в нем, принимает ясные реалистические очертания. Убедитесь сами. Фото и видео здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
10 мест в Китае, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни
11 июля 2016 13:17

10 мест в Китае, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Самое доброе видео с Евро-2016: маленький португальский фанат успокаивает плачущего француза
11 июля 2016 11:50

Самое доброе видео с Евро-2016: маленький португальский фанат успокаивает плачущего француза

5 обязательных продуктов, если вы хотите похудеть
10 июля 2016 14:50

5 обязательных продуктов, если вы хотите похудеть