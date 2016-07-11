Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным
Эвелина Хромченко, Татьяна Арно и многие другие знаменитости все чаще в поиске экстравагантных аксессуаров обращают внимание на молодые бренды, в том числе и белорусские. Оригинальные формы и материалы надолго запоминаются модницам и просто не оставляют выбора, как пополнить коллекцию новым приобретением.
Среди белорусских брендов мы составили топ 5 ныне самых популярных и оригинальных.
Художники Юрий и Татьяна Руденко являются авторами работ в различных техниках. Из драгоценных металлов и камней мастера создают умопомрачительные украшения.
Для создания украшений из меди нужна совсем неженская сила, тем не менее мастерство Ксении Маевской позволяет создавать ей удивительные работы. Ее идеи, воплотившееся в металле с фирменным бирюзовым покрытием, находят все больше ценителей.
Екатерина Корнилова, соединив сухоцветы и ювелирную смолу, создает украшения для романтического образа.
Украшения от Екатерины Фатеевой способны разбавить даже самый скучный неприметный наряд.
Марго Горковенко создала бренд «Bloom & Berry» и делает украшения для тех, у кого в душе всегда весна.