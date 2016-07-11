Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным

Эвелина Хромченко, Татьяна Арно и многие другие знаменитости все чаще в поиске экстравагантных аксессуаров обращают внимание на молодые бренды, в том числе и белорусские. Оригинальные формы и материалы надолго запоминаются модницам и просто не оставляют выбора, как пополнить коллекцию новым приобретением.



Среди белорусских брендов мы составили топ 5 ныне самых популярных и оригинальных.

Художники Юрий и Татьяна Руденко являются авторами работ в различных техниках. Из драгоценных металлов и камней мастера создают умопомрачительные украшения.