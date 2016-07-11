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Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным

11 июля 2016 17:49
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Эвелина Хромченко, Татьяна Арно и многие другие знаменитости все чаще в поиске экстравагантных аксессуаров обращают внимание на молодые бренды, в том числе и белорусские. Оригинальные формы и материалы надолго запоминаются модницам и просто не оставляют выбора, как пополнить коллекцию новым приобретением.

Среди белорусских брендов мы составили топ 5 ныне самых популярных и оригинальных.

Художники Юрий и Татьяна Руденко являются авторами работ в различных техниках. Из драгоценных металлов и камней мастера создают умопомрачительные украшения.

Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным-1

Для создания украшений из меди нужна совсем неженская сила, тем не менее мастерство Ксении Маевской позволяет создавать ей удивительные работы. Ее идеи, воплотившееся в металле с фирменным бирюзовым покрытием, находят все больше ценителей.

Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным-4

Екатерина Корнилова, соединив сухоцветы и ювелирную смолу, создает украшения для романтического образа.

Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным-7

Украшения от Екатерины Фатеевой способны разбавить даже самый скучный неприметный наряд.

Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным-10

Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным-12

Марго Горковенко создала бренд «Bloom & Berry» и делает украшения для тех, у кого в душе всегда весна.

Автор: Наталия Колешко

# Мода в Беларуси # калейдоскоп

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