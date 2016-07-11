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«Туда, где вы раньше никогда не были»: лучшие в мире фото с дронов

11 июля 2016 17:30
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Журнал National Geographic совместно с соцсетью Dronestagram назвал лучшие фотографии, сделанные дронами. Более шести тысяч снимков претендовали на победу в трех категориях: «Путешествия», «Спорт» и «Природа». И только девять снимков (по три в каждой номинации) удостоились звания «лучших работ».

По словам организаторов, съемка дронами становится новым фотографическим языком.

Патрик Уитти, один из членов жюри и сотрудник National Geographic:
До тех пор, пока дрон не зависнет над объектом, невозможно узнать, что окажется внизу. Фотографы не только управляют дроном, но и создают кадр, который перенесет вас туда, где вы раньше никогда не были.

«Туда, где вы раньше никогда не были»: лучшие в мире фото с дронов-1


Победитель в категории «Путешествия».

Лучшим снимком в категории «Путешествия» стал кадр итальянца Франческо Катутто, запечатлевшего окутанную туманом церковь Святого Франциска в городе Ассизи.

«Туда, где вы раньше никогда не были»: лучшие в мире фото с дронов-4


Первое место в категории «Спорт».

В категории «Спорт» на первое место жюри поставило снимок Макса Сигала, запечатлевшего скалолаза в расщелине в горах Моав.

«Туда, где вы раньше никогда не были»: лучшие в мире фото с дронов-7

Макс Сигал:
Я начал фотографировать с дрона два года назад и быстро осознал свой потенциал, чтобы захватить потрясающий, ранее невиданный кадр.


Первое место в категории «Природа».

Лучшее фото в категории «Живая природа» сделано в сосновом лесу в Дании. И его автор Майкл Бернхольд.

# Фотофакт # калейдоскоп # Фотография

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