«Туда, где вы раньше никогда не были»: лучшие в мире фото с дронов

Журнал National Geographic совместно с соцсетью Dronestagram назвал лучшие фотографии, сделанные дронами. Более шести тысяч снимков претендовали на победу в трех категориях: «Путешествия», «Спорт» и «Природа». И только девять снимков (по три в каждой номинации) удостоились звания «лучших работ».

По словам организаторов, съемка дронами становится новым фотографическим языком.

Патрик Уитти, один из членов жюри и сотрудник National Geographic:

До тех пор, пока дрон не зависнет над объектом, невозможно узнать, что окажется внизу. Фотографы не только управляют дроном, но и создают кадр, который перенесет вас туда, где вы раньше никогда не были.