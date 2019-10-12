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Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком

12 октября 2019 07:07
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Случалось ли с вами такое, что при виде чего-либо возникало твёрдое и уверенное желание «ХОЧУ!», за которым следовало «замолчи и возьми мои деньги»? Если да, то мы вас очень понимаем. Хитрые люди постоянно придумывают что-нибудь, чтобы получить эквивалент золота банкнотами. И, стоит признать, некоторые из них преуспевают.

Недавно в японском аквариуме Каюкан в Осаке появились игрушки в виде пухленьких довольных тюленят. Разве можно перед ними устоять? Только посмотрите на них!

«Юный водитель», «Волк и яйца» и прибор для выжигания. Показываем лучшие игрушки СССР

Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком-1

Фото: reddit.com/user/Cydaea

Вот ещё несколько весьма удачных попыток вызвать бурю положительных эмоций при виде творения рук человеческих.

Реактивный Енот

Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком-4

Фото: instagram.com/kuziktoys

Ждун

Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком-7

Фото: instagram.com/yarik_star55

Упоротый лис

Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком-10

Фото: instagram.com/handmade_from_oli

Ъуъ

Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком-13

Фото: instagram.com/wooly_wonders

Кстати, некоторое время назад мы говорили об атрибутике по мстителям.

Взглянуть на суровых героев в виде игрушек можно здесь.

# Игрушки # калейдоскоп # Фотофакт

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