Пухленький тюлень, Ждун и лис. Пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком

Случалось ли с вами такое, что при виде чего-либо возникало твёрдое и уверенное желание «ХОЧУ!», за которым следовало «замолчи и возьми мои деньги»? Если да, то мы вас очень понимаем. Хитрые люди постоянно придумывают что-нибудь, чтобы получить эквивалент золота банкнотами. И, стоит признать, некоторые из них преуспевают.

Недавно в японском аквариуме Каюкан в Осаке появились игрушки в виде пухленьких довольных тюленят. Разве можно перед ними устоять? Только посмотрите на них!

«Юный водитель», «Волк и яйца» и прибор для выжигания. Показываем лучшие игрушки СССР