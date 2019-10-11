Семья Анастасии Заворотнюк сделала первое официальное заявление

Новости России. Семья Анастасии Заворотнюк сделала пост в Instagram-аккаунте актрисы.
В социальной сети опубликовано семейное фото актрисы и написан пост благодарности. В нем рассказали, что аккаунт, который был создан против лжи и травли в СМИ, был удален.
Семья Анастасии Заворотнюк:
Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
По словам родственников, теперь официальная информация о состоянии актрисы будет размещаться на ее странице в Instagram. Слова благодарности близкие Заворотнюк также выразили Стасу Михайлову, Николаю Баскову, Наташе Королевой и Анне Семенович.
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Поклонники актрисы оставили множество пожеланий о выздоровлении и добрых слов.
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