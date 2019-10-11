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Семья Анастасии Заворотнюк сделала первое официальное заявление

11 октября 2019 14:26
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Новости России. Семья Анастасии Заворотнюк сделала пост в Instagram-аккаунте актрисы.

В социальной сети опубликовано семейное фото актрисы и написан пост благодарности. В нем рассказали, что аккаунт, который был создан против лжи и травли в СМИ, был удален.  

Семья Анастасии Заворотнюк:  
Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!  

Семья Анастасии Заворотнюк сделала первое официальное заявление-1

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

По словам родственников, теперь официальная информация о состоянии актрисы будет размещаться на ее странице в Instagram. Слова благодарности близкие Заворотнюк также выразили Стасу Михайлову, Николаю Баскову, Наташе Королевой и Анне Семенович.

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Поклонники актрисы оставили множество пожеланий о выздоровлении и добрых слов.

«Прошу относиться к фактам ответственно». Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк

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