Семья Анастасии Заворотнюк сделала первое официальное заявление

Новости России. Семья Анастасии Заворотнюк сделала пост в Instagram-аккаунте актрисы.

В социальной сети опубликовано семейное фото актрисы и написан пост благодарности. В нем рассказали, что аккаунт, который был создан против лжи и травли в СМИ, был удален.

Семья Анастасии Заворотнюк:

Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!