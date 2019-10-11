Приезжаю на готовое. Валерий Меладзе рассказал о матерях своих детей и их воспитании
Певец Валерий Меладзе в интервью, опубликованном на YouTube-канале Марии Мельниковой, рассказал о своих детях и их матерях.
По словам музыканта, для него нет какого-то одного самого счастливого дня. Потому что каждый раз, когда у Валерия рождался ребёнок, этот день становился одним из самых счастливых. Хотя для Меладзе появление на свет младшего сына стало действительно чем-то особенным.
Исполнитель присутствовал при родах. Когда новорождённого вручили отцу, он почувствовал «неописуемую радость».
«Когда в первую ночь ты смотришь, как спит твой малыш, — это здорово. И здорово, что сразу разрешают быть с ребёнком. Мне кажется, так отцы и становятся идеальными, когда начинают чувствовать свою сопричастность с первой минуты жизни малыша», – поделился эмоциями Меладзе.
Фото: instagram.com/meladzevalerian
Продолжая разговор о детях, Валерий сказал, что он советует своим дочерям и сыновьям найти любимое дело. Это важно: с радостью идти на работу и с удовольствием возвращаться домой.
«Я должен сказать, что и мама моих дочерей, и Альбина, мама моих сыновей, прикладывают много усилий, чтобы в моё отсутствие дети тоже воспитывались. Поэтому я во многом часто приезжаю на готовое», – пояснил артист.
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
Валерий придерживается мысли, что ругать детей не нужно, достаточно просто поговорить с ними и объяснить, почему нельзя так делать, если сын или дочь набедокурили.
Несколько месяцев назад мы показывали, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет.
Посмотреть на фотографии можно здесь.