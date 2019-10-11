Приезжаю на готовое. Валерий Меладзе рассказал о матерях своих детей и их воспитании

Певец Валерий Меладзе в интервью, опубликованном на YouTube-канале Марии Мельниковой, рассказал о своих детях и их матерях.

По словам музыканта, для него нет какого-то одного самого счастливого дня. Потому что каждый раз, когда у Валерия рождался ребёнок, этот день становился одним из самых счастливых. Хотя для Меладзе появление на свет младшего сына стало действительно чем-то особенным.

Исполнитель присутствовал при родах. Когда новорождённого вручили отцу, он почувствовал «неописуемую радость».

«Когда в первую ночь ты смотришь, как спит твой малыш, — это здорово. И здорово, что сразу разрешают быть с ребёнком. Мне кажется, так отцы и становятся идеальными, когда начинают чувствовать свою сопричастность с первой минуты жизни малыша», – поделился эмоциями Меладзе.