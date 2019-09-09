«Юный водитель», «Волк и яйца» и прибор для выжигания. Показываем лучшие игрушки СССР

Плюшевые мишки, куклы, неваляшки и заводные машинки. 12 августа Музей природы и экологии распахнул двери в удивительный мир детства. Здесь можно не только поностальгировать, но и прикоснуться к мечте всех советских ребят.

Олег Вертинский, куратор выставки:

Здесь собрана очень большая коллекция с 50-ых по 80-ых годов, разного формата. Достаточно редкие вещи: это вот машинка и эти мини-велосипеды самостоятельно передвигались, механическая тяга – педальная, но благодаря экзотической форме, их очень быстро раскупали.

Здесь же припарковался и популярный детский транспорт тех далеких времен. Яркие двухколесники, крошечные трехколесные для самых юных гонщиков, и, наконец, настоящие раритеты – деревянные самокаты! Прямиком из пятидесятых!

Педальный конь, лошадки-качалки и мотороллеры становились для тысячи ребят лучшими друзьями во время игр во дворе.

Знаменитый железный конструктор развивал смекалку, набор «Cтроитель» воспитывал будущих инженеров, а миниатюрные швейные машинки помогали девочкам создавать роскошные наряды для своих кукол.

Олег Вертинский:

Вот это прибор для детского выжигания на деревянной доске. Можно было либо по трафарету, либо что сам захочешь, выжигать какие-то изображения, мы таким на уроках труда занимались.

Любовь к музыке прививали пианино «Ножка», гусли «Перепелочка», аккордеон, баян, металлофон, патефон и музыкальный слон.

Олег Вертинский:

Одна из игрушек, которую я помню еще из своего детства, это начало 80-ых, луноход. Он работал на батарейках, управлялся по шнуру: ездил, поворачивался, крышка поднималась. Батарейки там – старый советский образец «Корона», если мне память не изменяет.

Завидной популярностью пользовались и настольные игры, и нет это не только домино и шахматы. Погонять мяч, не выходя из дома, устроить хоккейный матч в разгар лета – все это было возможно, благодаря одноименным настолкам.

Олег Вертинский:

Эта игрушка, наверное, 70-ых. Двигался круг, игра работала на батарейках, а за счет магнита можно было управлять машинкой и тут проезжать, не нарушая правила.

Отдельное место в экспозиции занимает знаменитая игра – «Электроника» «Волк и яйца». Эта японская разработка стала прародительницей современных компьютерных игр.