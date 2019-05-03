Японская атрибутика по «Мстителям». Большой фотофакт

Новости Японии. Пока «Мстители: Финал» по всему миру набирают обороты и ставят новые рекорды, мы решили посмотреть, как выглядит различная атрибутика по этой киновселенной, и как японцы встречают долгожданную часть «Мстителей».

Фото: instagram.com/hero0492

Фильм вышел в конце апреля и получил высокую оценку за режиссуру, актёрское мастерство и эмоциональность. Да и потом, это же кульминация 22 фильмов. В первый уикенд последняя на данный момент часть «Мстителей» собрала 1,209 млрд долларов, побив рекорд предыдущей части, которая за то же время собрала 640 млн долларов.

Фото: instagram.com/tarco.91