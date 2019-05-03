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Японская атрибутика по «Мстителям». Большой фотофакт

03 мая 2019 10:58
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Новости Японии. Пока «Мстители: Финал» по всему миру набирают обороты и ставят новые рекорды, мы решили посмотреть, как выглядит различная атрибутика по этой киновселенной, и как японцы встречают долгожданную часть «Мстителей».  

Японская атрибутика по «Мстителям». Большой фотофакт-1

Фото: instagram.com/hero0492  

Фильм вышел в конце апреля и получил высокую оценку за режиссуру, актёрское мастерство и эмоциональность. Да и потом, это же кульминация 22 фильмов. В первый уикенд последняя на данный момент часть «Мстителей» собрала 1,209 млрд долларов, побив рекорд предыдущей части, которая за то же время собрала 640 млн долларов.  

Японская атрибутика по «Мстителям». Большой фотофакт-4

Фото: instagram.com/tarco.91  

А теперь без лишних слов перейдём к игрушкам и фигуркам по «Мстителям» в Японии.  

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# Кино # Кино # Фотофакт

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