До чего же похожи. Парень показал фото дедушки, но можно запутаться, кто есть кто

Молодой человек опубликовал фото своего дедушки и себя, чтобы пользователи сети могли сравнить кадры и найти отличия.

Парень повторил кадр, который был сделан 70 лет назад, и опубликовал его на reddit.com. Такой пост, состоящий из двух фотографий, собрал 117 тысяч лайков. Парень рассказал, что его дедушка много лет назад учился в медицинском университете и в результате стал врачом-урологом. Сейчас ему 90 лет и он продолжает оказывать медицинскую помощь.

Молодой человек решил повторить судьбу дедушки и сейчас учится в медицинском колледже и хочет стать рентгенологом. Фото родственника было сделано в 1949 году. На нем он сидит за столом с микроскопом в медицинской одежде. Внуку так понравился кадр, что он решил его повторить.